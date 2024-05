Awaria poznańskich koziołków. Nie schowały się do wieży ratusza. Jeden wypadł z prowadnic, a drugi się zgiął Marta Jarmuszczak

Trykające się koziołki, wychodzące z wieży ratusza to jeden z głównych symboli Poznania i atrakcja stolicy Wielkopolski. We wtorek jednak, po trykaniu o godzinie 15 koziołki nie wróciły do wieży. Zapytaliśmy o to Pawła Osesa z Muzeum Narodowego.