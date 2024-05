Badania profilaktyczne, warsztaty i piknik w parku! Poznańskie Dni Rodziny 2024 po raz kolejny w Poznaniu. Sprawdź program

To wyjątkowe wydarzenie, będące częścią inicjatywy międzypokoleniowej, od dwunastu lat edukuje i bawi mieszkańców Poznania. Od 18 do 29 maja 2024 w kalendarzu znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży, seniorów i całych rodzin.

Wielki Rodzinny Piknik Inauguracyjny w parku im. Jana Pawła II

strefa podmiotów miejskich - stoiska MOPR, CWR Swoboda , PCŚ, PTBS, Ok Poznań, POSIR, Wydziału Klimatu i Środowiska,

Wręczenie kluczy do bram Miasta wybranej rodzinie, 4 koncerty: Karawana Opowieści, Brass Brothers - orkiestra AMUZ, Michał Łagnowski ,Wujek Ogórek, spektakl Mozaika "Pszczoły to mistrzynie", pokaz magii, warsztaty taneczne, wystąpienie Kół studenckich,

Bezpłatny warsztat dla rodziców i opiekunów nastolatków "Nastolatki - sztuka komunikacji"

"Wypalenie rodzicielskie, czyli jak zadbać o siebie by być dostępnym dla dziecka"

Wydarzenie przygotowano we współpracy z Kliniką "Rodzina - Para - Jednostka" w Poznaniu. Zajęcia skierowane są do rodziców dzieci w wieku od 11 do 14 lat.