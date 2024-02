Bal Seledynowy. Najstarszy poznański bal z ponad 90-letnią tradycją i charytatywną misją

Bal Seledynowy to impreza z długą tradycją. W tym roku goście będą mogli przenieść się do Francji i poczują atmosferę karnawału w Nicei. Co wyjątkowego jest w Balu Seledynowym i dlaczego uczelnia decyduje się kultywować tę tradycję?

To jest najstarszy poznański bal i jeden z najstarszych w Wielkopolsce, a nawet w całym kraju. Pierwszy raz odbył się w 1933 roku, więc ma już bardzo bogatą historię. Dlatego go kontynuujemy - ponieważ ma długą tradycję i jest ściśle związana z historią naszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego nazwa także nawiązuje do naszej uczelni.