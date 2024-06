Barbara Sadowska: "Barka to po prostu moje życie". Od 35 lat poznańska fundacja ratuje ludzi "z marginesu"

- Po odejściu Tomka poczułam ten ciężar odpowiedzialności. To jednak on zawsze był tym pierwszym, tym, który to dźwigał. I robił to dzielnie. O wielu trudnościach nie mówił, zawsze parł do przodu, myślał co jeszcze zrobić, jak to rozwinąć, szukał rozwiązań. To był wizjoner. Dziś właśnie brakuje Tomka, jako takiej postaci, która nie widzi przeszkód. On zawsze widział więcej, niż my mogliśmy dostrzec. Bez niego często coś nas hamuje. Myślimy „a co, jeśli to nie wyjdzie”, „a co, jeśli się nie uda”, „a co powiedzą inni”. Ja nie mam w sobie takiej siły, żeby powiedzieć, że to nie ma znaczenia. Tomek tę siłę miał. Zawsze mówił, że jak masz dobry cel i uczciwe zamiary, to bez względu na wszystko musisz iść w tę stronę - przyznaje Basia wycierając łzy.