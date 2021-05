Bartosz Karasiński, prezes Arged BM Slam Stali Ostrów, mistrzów Polski w koszykówce mężczyzn: Mogę obiecać, że nie spoczniemy na laurach

Zobacz też: Arged BM Slam Stal Ostrów po raz pierwszy w historii mistrzem Polski!

Z perspektywy czasu widać, że kluczowy ruch zrobiliście w grudniu, zatrudniając trenera Igor Milicica. Przyszedł mag i Stalówka z drużyny środka tabeli stała sią kandydatem do złota. Czy już wtedy wiedzieliście, że będzie to strzał w dziesiątkę?

Początkowo było trzech innych kandydatów do zastąpienia Łukasza Majewskiego, a Igor Milicić wcale tak się nie palił do powrotu do Polski, bo w każdej chwili mógł dostać ofertę pracy w jednym z europejskich klubów. Właściciel klubu (drugim jest Marcin Napierała – przyp. red) musiał go przez 4 dni przekonywać, że warto do nas przyjechać. Czy postawiliśmy przed trenerem cel w postaci mistrzostwa Polski? Szczerze to nie, bo w tamtym momencie bardziej chodziło o pobudzenie drużyny i sprawienie, by mogła ona walczyć o strefę medalową. Wiem, że na temat Milicicia krążą już w Polsce legendy, ale są one uzasadnione. To człowiek, który żyje koszykówką 24 godziny na dobę. Ma potężną wiedzę taktyczną, ale ma też w sobie coś z wizjonera, bo próbuje myśleć z dużym wyprzedzeniem. W Ostrowie od początku chciał tak przebudować zespół, żeby walczyć jak równy z równym z Zastalem. Dlatego postanowił zrobić z Treya Kella „jedynkę”, żeby mógł on być przeciwwagą dla Iffe Lundberga, który ostatecznie nie zagrał w finale, bo trafił do CSKA Moskwa. Milicić charyzmy nie traci nawet po porażkach, bo ta nasza z Zastalem w półfinale Pucharu Polski w ostatecznym rozrachunku też została przekuta w sukces. Jego klasę i kunszt trenerski poznaliśmy już w trakcie finałów ligi w 2018 r., kiedy okazał się od nas lepszy, prowadząc zespół Anwilu Włocławek.