Bartosz Salamon największym wygranym zgrupowania reprezentacji Polski. Jak poradzili sobie pozostali zawodnicy Lecha Poznań i Warty? Bartosz Kijeski

Dobiegły końca zgrupowania reprezentacji narodowych. Zawodnicy Lecha Poznań, Warty oraz KKS 1925 Kalisz powoli wracają do swoich klubów, by rozpocząć przygotowania do wznowienia rozgrywek. Wielu z nich zawita do zespołów w całkiem niezłych nastrojach. Największym wygranym spośród wszystkich graczy jest Bartosz Salamon. Z uśmiechem na ustach mogą wrócić także Jesper Karlstroem, Afonso Sousa czy Michał Skóraś.