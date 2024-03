Bartosz Salamon po roku wraca do kadry. "Dam z siebie wszystko" - mówi kapitan Lecha Poznań

- Czuję się lepiej niż wtedy. Co prawda miałem za sobą boje w Europie, które lepiej przygotowują do wyzwań w kadrze i wielkich meczów, ale fizycznie i mentalnie czuję się lepiej, ponieważ to co przeżyłem, bardzo mnie wzmocniło. To jak sobie poradziłem, gdy byłem sam, jak sam trenowałem przez wiele miesięcy i sam dbałem codziennie o dyscyplinę, było niesamowitym przeżyciem. Ale wierzyłem, że prędzej czy później wrócę. Po takim powrocie chcę się tylko cieszyć z tego co robię. Traktuje każdą szansę, jako ostatnią i chcę ją wykorzystać na maksa