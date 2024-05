Bartosz Salamon związał się na dłużej z Lechem Poznań. "Chcemy zatrzymać naszych liderów"

Salamon to wychowanek niebiesko-białych, do których trafił z Concordii Murowana Goślina. Jako 16-latek wyjechał do Włoch, gdzie spędził blisko czternaście lat. Wrócił na Bułgarską zimą sezonu 2020/2021. W 2022 roku wywalczył z Lechem mistrzostwo Polski, od powrotu rozegrał w Ekstraklasie 63 mecze, w których strzelił 4 gole. Miał też okazję dołożyć swoją cegiełkę do historycznego rezultatu w Europie, czyli awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy rok temu.