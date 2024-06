Bazyliki, drewniane kościoły i Brama Ryba. Te miejsca w Wielkopolsce odwiedzają pielgrzymi!

Wiosna i lato to okres wzmożonego ruchu turystycznego i pielgrzymkowego. W Wielkopolsce jest wiele ciekawych kościołów, do których pielgrzymują mieszkańcy naszego regionu, ale też całej Polski.

Imponująca bazylika w Licheniu

Najbardziej znane sanktuarium w województwie wielkopolskim mieści się w Licheniu Starym. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej to największy kościół w Polsce. Powstał na przełomie XX i XXI wieku na pamiątkę objawień, do jakich doszło w Licheniu w latach 1813 i 1850-52, kiedy to Matka Boska objawiła się kowalowi Tomaszowi Kłossowskiemu i pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Oddana do użytku w 2004 roku świątynia miała być też - jak wyjaśnił jej budowniczy ksiądz Eugeniusz Makulski - "wotum narodu polskiego na Wielki Jubileusz 2000 roku".