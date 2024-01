Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 10.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (10.01 13:06) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Rokutów 7 A, 16B, 24, 24A, od 25 do 32, 34, 34/A, 35, 36, 36A, od 37 do 41, 43, od 45 do 49, 49A, 50, 51, 51A, 52, 53, 53A, od 54 do 58, od 60 do 69, --51.

1.10 od godz. 9:00 do 17:00

powiat kaliski

Beznatka 7, 8, 10, 10A, od 11 do 14, 14A, 15, 16, 16B, 17/4, 19, 20/5, 20/6, beznatka-1, Kamień , kamień-82/1, Kamień-Kolonia 1, 1 A, od 2 do 9, 9A, od 10 do 14, 62, 98/1, Korek 12, Podzborów 28.

1.10 od godz. 8:00 do 14:00

Annopol 8, 9, od 11 do 14, od 18 do 20, 34, 35, Annopol , 137, Pyczek 22.

1.10 od godz. 9:00 do 14:00