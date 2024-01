Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 12.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (12.01 9:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Gmina Rokietnica, miejscowość Rokietnica, ul. Krótka cała, ul. Kręta cała z wyjątkiem nr 18 i 19, ul. Szamotulska od nr 1 do nr 17b nieparzyste z wyjątkiem nr 7/1 (sklep biedronka), od nr 2 do nr 10C parzyste, 27C, , działki nr 100/4, 100/5, 131/3, 131/5, 139/8, 12.01 od godz. 8:00 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Kępa 1, 1 W, 1 Z, 1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1M, 1R, 1S, 2, 2 C, 2A, 2B, 2D, 3, 3 L, 3 P, 3G, 3K, 3KA, 3W, 3X, 4, 4A, 17 B, od 20 do 26, 26A, od 27 do 30, 78, 0010-34/30 (GPO), 0010-51/3 (GPO), 34/39 (GPO), 34/51 (GPO), 35/11 (GPO), 35/4 (GPO), 35/5 (GPO), 35/6 (GPO), 37/26, 37/35 (GPO), 37/40 (GPO), 37/43 (GPO), 55/10, DZ. 32/24, DZ. 34/29, DZ. NR 32/25, DZ. NR 48/70, Kępa-34/13,34/14 , Kępa-34/45 (GPO), Kępa-37/41 (GPO), Kępa-78/7 (GPO), Wąsosze 77, 77A, od 80 do 82, 85, 86, DZ. 8, 8/11. 1.12 od godz. 10:00 do 12:00

Wilkowyja ulica Zbigniewa Gorzeńskiego 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27A, 29, od 31 do 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 47, 49, .-105/3, 110/6, dz. nr-216/67. 1.12 od godz. 9:00 do 14:00

Tabor Wielki 40A, 53, 54, 54B, 55, 56, 56B, 57, 57C, 62, 62A, 63, 63A, 64, 64C, 65, 65A, od 66 do 69, 70B, 71, 71B, 71D, 72, 73, 73A, 73B, od 74 do 78, 80, 30211, *-88, 102/2, 113/13, 113/3, 113/9, 115/1 115/6, 115/7, 116/4, 128/2, 128/3, 128/5, 154/2, 162, 205/4, 211/2. 1.12 od godz. 12:00 do 14:00

Odpadki 16, 20, Przespolew Kościelny , Przespolew Pański 4, od 9 do 11, 18A, 19, 20, 23, 30, 36, 191/1. 1.12 od godz. 11:00 do 14:00

gm. Kobylin: Smolice nr 45 do 55. 16.01 od godz. 12:30 do 16:30

Ochle od 6 do 12, 12 A, 14, 15, 15A, od 16 do 18, 18A, 19, 21, 56, 59, 70084. 1.12 od godz. 9:00 do 14:00

Tarnowa 83c, od 123 do 125, 128, 130, 130A, 131. 1.12 od godz. 11:00 do 14:00

Dziadowice od 103 do 106, 110, 112, 113, 60491, 87/6, Kotwasice od 82 do 87, 89, 92, 93. 1.12 od godz. 7:00 do 10:00

gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dworcowa nr 5, 8, działki nr 422/1 do 4; ul. Słoneczna - cała ulica; ul. Wiatraczna nr 2, 6, 8, 10, 22; ul. Wiosenna nr 4, 5, działka nr 455/108; ul. Wiśniowa nr 9; ul. Źródlana nr 7, działka nr 429/2. Ujazdowo nr 3B, 12, 13, 13A, 14, 15. 16.01 od godz. 7:00 do 14:00

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kanałowa nr 5, 8 do 18; ul. Rydzyńska nr 36 do 44 parzyste, nr 45 do 98, Piekarnia Sklep DUDZIK, przepompownia ścieków (dz. 712), działki nr 721, 751/6, 756/1; ul. Kolejowa, Nowa, Pocztowa, Polna, Wiatraczna - całe ulice. 17.01 od godz. 7:30 do 16:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Jabłonkowa nr 1A do 8, 10, 12, 14, 16, 18, działka nr 447/24. 16.01 od godz. 7:30 do 16:30

gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657). 19.01 od godz. 7:30 do 8:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste. 18.01 od godz. 15:00 do 16:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste. 18.01 od godz. 7:30 do 8:30

Wijewo ul. Kalek nr 3, 4, 12, 18, 28; działki nr 462/2,7,9; ul. Zachodnia nr 31 do 35A nieparzyste; działki nr 547/7, 548/1,3,4,5,6. 17.01 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657). 19.01 od godz. 15:00 do 16:30

Lipno ul. Juranda nr 5, 7, 9, nr 8 do 30 parzyste, działka nr 166/8. 19.01 od godz. 9:00 do 13:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kolejowa - cała ulica; ul. Pocztowa nr 1 do 12, 14. 19.01 od godz. 7:30 do 16:30

miejscowość Nowe Dwory 2, 19A, nr od 85 do 101, dz. nr 52/1, 60/2, 375/2, miejscowość Folsztyn nr od 1 do 16, miejscowość Rosko ul. Kanałowa 18, miejscowość Wrzeszczyna dz. nr 502/1. 16.01 od godz. 9:00 do 13:00

miejscowość Radolinek numery od 1 do 29, działki 143/1, 312/21, miejscowość Romanowo Górne 135, śluza nr 14. 17.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Kobylniki, ul. Szkolna od nr 7 do nr 39 nieparzyste, od nr 10 do nr 56 parzyste, ul. Tarnowska cała, ul. Polna 1, 2, 4, ul. Śliwkowa 18 działki nr 17/5, 115, 118/9, 15.01 od godz. 20:30 do 22:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Kobylniki, ul. Szkolna od nr 7 do nr 39 nieparzyste, od nr 10 do nr 56 parzyste, ul. Tarnowska cała, ul. Polna 1, 2, 4, ul. Śliwkowa 18 działki nr 17/5, 115, 118/9, 15.01 od godz. 8:30 do 10:00

Kiekrz: ul. Wakacyjna od 2 do 30 parzyste. 18.01 od godz. 8:30 do 14:30

Przeźmierowo: ul. Południowa od 2 do 28 parzyste, od 3 do 19 nieparzyste. 17.01 od godz. 8:30 do 11:30

Kiekrz: ul. Parkowa, ul. Kręta od 44 do 56 parzyste, ul. Ostra, ul. Zaciszna, ul. Sosnowa, ul. Sadowa, ul. Żeglarska, ul. Górska, ul. Szkutnicza od 2 do 18 parzyste, od 1 do 7 nieparzyste, ul. Kierska 2, 2A, 2G, 4, od 1 do 25 nieparzyste. 17.01 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Stęszew miejscowość Tomice ul. Spadzista cała, Szkolna od 1 do 18B, działki nr 104/2, 252/7, Świetlica wiejska, Kościół, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary, kapliczka, pompownia, miejscowość Rybojedzko ul. Spadzista 1, 2, 3, 5, Żarnowiecka 12, 15, 15B, działki nr 6, 16/1, 16/3, 16/10, 24, 25, 31/1, 31/2, 31/3, 55/1, 66/5, 82/7, 186/6, oświetlenie drogowe i przejścia dla pieszych oraz znaki aktywne DW306, szkoła, 20.01 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Rybna cała, ul. Długa od nr 1 do nr 15 z wyjątkiem nr 10, 28, 28a, 29, działki nr 10/9, 11/5, 45, 52/1, 52/4, 161, 19.01 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Długa od nr 111 do nr 131 nieparzyste, od nr 128 do nr 136 parzyste, od nr 140 do nr 152 parzyste, ul. Akacjowa cała, ul. Gajowa 5, ul. Cisowa 1, ul. Irlandzka 1, działki nr 42/29, 44/6, 45, 123/5, 134, 390, 24.01 od godz. 9:00 do 13:30

Przeźmierowo: ul. Wysogotowska od 1 do 11 nieparzyste, 21, 23, dz. 1374, ul. Słowicza dz. 1489. 24.01 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października od nr 31 do nr 51 nieparzyste, od nr 34 do nr 64/2 parzyste, 57, 57c, 59a, sklep "HUBERTUS", fotoradar przy ul. 23 Października, działki nr 127/5, 218/1, 25.01 od godz. 8:00 do 16:00

Przeźmierowo: ul. Piaskowa od 2 do 28 parzyste, do 3 do 27 nieparzyste.

25.01 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Więckowska 37, 43, 45, 46, 52, 54, działka nr 260/2, oświetlenie uliczne ul. Więckowskiej,

25.01 od godz. 8:30 do 13:00

Przeźmierowo: ul. Wiosny Ludów 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ul. Folwarczna od 41 do 61A nieparzyste, od 46 do 56 parzyste, ul. Czereśniowa 29.

25.01 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Chabrowa 1, Więckowska 46A, działki nr 202/6,

25.01 od godz. 8:30 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Okrężna 1, 1a, 4, 4b, 5, 7, 7a, 9, 11, 11a, 11b, 13a, 13b, 13c, ul. 23 Października od nr 55a do nr 55P, 57a, od nr 63 do nr 75 ul. Jesienna cała, nieparzyste, od nr 70 do nr 98 parzyste, sklep Dino przy ul. 23 Października, działki nr 109/2, od nr 115/20 do nr 115/27, 161/5, 162/12, 165/2, 165/3, 165/4, 186/2, 192/2, 192/3, 197/5,

25.01 od godz. 9:00 do 10:00