Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 14.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gortatowo: ul. Chlebowa od 38 do 50 parzyste, od 35 do 45 nieparzyste, ul. Daleka, ul. Sezamowa, ul. Sąsiedzka. 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gortatowo: ul. Dożynkowa od 25 do 55 nieparzyste, od 34 do 70 parzyste, dz. 83/8, ul. Jasna, ul. Sielanka, ul. Orkiszowa, ul. Solna, ul. Owsiana ul. Calineczki, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Bajkowa 74, od 57 do 65 nieparzyste. 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gruszczyn: ul. Długosza, ul. Asnyka, ul. Wyspiańskiego, ul. Mechowska 20, od 7 do 11 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Mosina ulice Krosińska 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25 A, 4, 5, 6, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 I, 6A, 6G, 7, 9, 1, 3, Leśmiana , Śremska 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, 26, 26 A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 37, 58, 76, 77, 78, 79, 36, Kwiatowa 1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Podgórna 22, 22 A, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 37, Sosnowa 2, Wybickiego 19, Klonowa 2, 3, Słoneczna 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Krosno ulica Krosińska 27A 16.04 od godz. 10:00 do 12:00

Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Kicin: ul. Rumiankowa, ul. Okrężna od 5 do 17 nieparzyste, ul. Szkolna od 1 do 11 nieparzyste, ul. Widok od 1 do 13 nieparzyste, od 10 do 24 parzyste, ul. Poznańska od 1 do 37 nieparzyste bez 9, od 2 do 24 parzyste, 24A, ul. Janschera od 2 do 24C parzyste, od 1 do 5E nieparzyste, ul. Zacisze.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kicin: ul. Pod Lasem, ul. Berberysowa, ul. Lawendowa 3, 5, 7, 9, 11, 13, ul. Cyprysowa 3, przepompownia ścieków, ul. Sosnowa od 1 do 7 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Widok od 2 do 8 parzyste, ul. Daglezjowa, ul. Poznańska 9.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kicin: ul. Gnieźnińska od 33 do 89 nieparzyste bez 63, ul. Balonowa 1, od 2 do 10 parzyste.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00