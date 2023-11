Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 14.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Głodowo, Kawnice ulica Bieniszewska, Kraśnica-Kolonia, Rosocha, Rosocha Druga, Rosocha Pierwsza, Rosocha Trzecia, Rosocha-Kolonia ulice Maniusin, Miła, Pod Sosnami, Stary Trakt, Węglew-Kolonia ulice Dębowa, Królewska, Zarzyn.

14.11 od godz. 8:00 do 9:00

Bielawy ulica Północna 29, Posada ulica Słowackiego od 6 do 9, 280, Sokółki-279/8 (GPO), Wola Łaszczowa 6, 10, 41, 41A., od 42 do 44, 44A, 45.

14.11 od godz. 9:00 do 16:00

Rudzica ulice Łąkowa 5, 54, 379 (GPO), 51/9 (GPO), Rudzica-52/5 (GPO), Miła 8, 10, 12, 14, 22, 85/8 (GPO), Rudzica-85/3 (GPO), Piaskowa 52B, 52C, 52D , 0025-85/18 (GPO), 54/1, Rudzica-52/1 (GPO), Rudzica-Leśniczówka 25, 85/21, 85/4.

14.11 od godz. 13:00 do 16:00

Broniki 2, 23, 27, 29, Franki od 3 do 8, 8A, od 10 do 19, 22, 23A, od 24 do 26, 28, od 31 do 39, 0004-213 (GPO), 174, Franki-171/4 (GPO), Kuchary Kościelne od 1 do 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, od 6 do 13, 13A, od 15 do 21, 23, 24, 24B, od 25 do 27, 27A, 27B, 27C, od 28 do 31, od 34 do 36, od 39 do 41, 43, --125/1, 128 (GPO), 156, 160/10, 160/11 (GPO), 38/1 (GPO), 58/5, 58/7, Rozalin 59A, Święcia od 1 do 3, 4A, 5, od 7 do 12, 14, 15, od 17 do 21, 21A, 22, 23, od 31 do 34, 36, 36A, od 37 do 39, 39A, 40, 41, 43A, od 44 do 46, 46A, 47, 47 B, 47C, 47D, 47E, 47F, 48, 52, 53, 331, 0016-96/1 (GPO), 116/2,116/1 (GPO), 117/2, 22, 258/3 (GPO), 278/2 (GPO), 287/2, 288/3 (GPO), 290 (GPO), Święcia-111/1 (GPO), Święcica-22 (GPO), Święcica-67/1 (GPO).

14.11 od godz. 9:00 do 14:00