Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 2.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Gostyń: Markowo - cała miejscowość; Daleszyn nr 51, 52 do 80, EKO-PARTNER, Usługi Stolarskie POZNAŃSKI, Szkoła, przepompownie ścieków (dz. 160 i dz. 448). 4.06 od godz. 9:00 do 12:00

Leszno: ul. Gierymskiego nr 9 do 13 i 19 do 23 nieparzyste, DENTAL SPA; ul. Kossaka nr 7; ul. Orłowskiego nr 6 do 30 parzyste, nr 5 do 11 nieparzyste; ul. Siemiradzkiego nr 20; ul. Stanisławskiego, Tetmajera - całe ulice. 6.06 od godz. 7:30 do 14:00

Leszno: ul. Grunwaldzka nr 68 do 92 parzyste, boisko Orlik (dz. 35/179); ul. Krzywa nr 1 do 6, 10A, 10B, 10C, 11, 11A; ul. Kwiatowa, Słoneczna - całe ulice. 3.06 od godz. 7:30 do 13:30

gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, 17 do 20, 22, 23, 24C. 6.06 od godz. 9:00 do 14:00

gm. Osieczna: Frankowo nr 17 do 23, działka nr 126/2. 3.06 od godz. 8:00 do 13:30

Leszno: ul. Górowska nr 40, JANUS & JANUS; ul. Kryłowa nr 10 do 22 parzyste, nr 59, 61A, 61B, działka nr 842/8; ul. Wesoła nr 1, 3. 6.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Dolinowa 3, 5, 7, 9, ul Szkolna 19A, ul. Gruszczyńska 66, 68, 70, dz. 404, ul. Dolna, ul. Na Skarpie, ul. Skośna, ul. Szkolna od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 12 parzyste. 4.06 od godz. 8:00 do 12:00

Swarzędz: Marcinkowskiego, ul. Kórnicka od 18 do 38, ul. Kościuszki od 6 do 16, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kutrzeby, ul. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Polna 19, 20. 4.06 od godz. 8:30 do 9:30

Przeźmierowo: ul. Składowa od 4 do 12 parzyste, od 18 do 38 parzyste, 5, 13, 15, 19, 21, 27, od 35 do 45 nieparzyste, dz. 427/4, ul. Leśna 27, 29. 5.06 od godz. 8:30 do 13:30

Kobylnica: ul. Dworcowa od 74 do 78 parzyste, ul. Spichlerzowa 7, ul. Wiatrakowa. 5.06 od godz. 8:00 do 13:00

Luboń: ul. Niepodległości od 2 do 44 parzyste, od 3 do 9 nieparzyste, od 13 do 29 nieparzyste, ul. Przemysłowa 7, 9, 11, ul. Pow. Wielkopolskich 12A, 14. 5.06 od godz. 8:00 do 14:30

Gmina Rokietnica, miejscowość Rokietnica, ul. Brzozowa 1, 3, od nr 2 do nr 12a parzyste, 6.06 od godz. 9:00 do 13:00

Plewiska: ul. Miodowa od 23 do 33, 37A-H. 6.06 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19, 10.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Młyńska od nr 24 do nr 46 parzyste, od nr 25 do nr 45 nieparzyste, ul. Strażacka od nr 5 do nr 15 nieparzyste, działki nr 368/1, 370/6, 404/4, 646/3, 7.06 od godz. 9:00 do 13:00

Swarzędz: ul. Staszica 31, ul. Kaczorowskiego 21A, od 21 do 35 nieparzyste, 22, 22A, od 26 do 32 parzyste, ul. Leśna od 1 do 21 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste. 10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37. 10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19, 11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 89, 109, 120, TP-kom Sp. z o.o. PZS przy ul. Szamotulskiej, 10.06 od godz. 9:00 do 14:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 1 do 27 nieparzyste, ul. Widokowa. 12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kruszewnia: ul. Słowiańska, ul. Złotopolska, ul. Bałkańska, ul. Czarnoleska, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/7, dz. 39/7, ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1. 12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37. 11.06 od godz. 8:00 do 18:00

Janikowo: ul. Asfaltowa od 4 do 36 parzyste, od 7 do 45 nieparzyste, ul. Mała, ul. Spadzista. 18.06 od godz. 8:00 do 18:00

Janikowo: ul. Turystyczna, ul. Ogrodnicza, ul. Cicha, ul. Zakątek, ul. Leśna od 1 27 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Swarzędzka 1, 1A, 3, 5, dz. 10/61, dz. 10/60, ul. Asfaltowa 1, 2, 3, 5, 5A, ul. Podgóra 14. 18.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Sprinterska cała, ul. Robotnicza od nr 4 do nr 22 parzyste, 5, ul. Łukasza Górki od nr 1 do nr 19 nieparzyste, ul. Generała Snopka 17, ul. Dobrogosta Szamotulskiego 4, 6, 7, 8, 16, 18, ul. Wacława Szamotulczyka 19, 21, działki nr 3391, 3391/1, 3400, 3402, 5.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat kościański

Krzywiń ul. Bojanowskiego nr 1 do 11, działka nr 164/4, Sad; ul. Chłapowskiego nr 1, nr 2 do 9; ul. Kościelna nr 2 do 10 parzyste, nr 11 do 20, Kościół; ul. Mostowa nr 1A, 3, 3A, DINO; ul. Nawrockiego nr 11 do 31, działki nr 87/2, 137/6, przepompownia ścieków; ul. Rynek nr 11 do 15, PPHU Maćkowiak, PHU FINANCE; ul. Szkolna nr 3 do 9 nieparzyste; ul. Kościańska - cała ulica (oprócz nr 92, 94, 95); ul. Boczna, Działkowa, Kilińskiego, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Słoneczna, Spokojna, Zielona – całe ulice.

3.06 od godz. 8:30 do 11:30

Śmigiel ul. Leszczyńska 27, Restauracja WIGWAMY.

3.06 od godz. 9:00 do 13:00

Śmigiel ul. Ariańska nr 1; ul. Leszczyńska nr 21 do 33 nieparzyste, nr 34, 43, 45, AMBED GYM; gm. Śmigiel: Nietążkowo ul. Leszczyńska nr 1 do 11, działka nr 216/1; ul. Krótka - cała ulica.

3.06 od godz. 9:00 do 11:00