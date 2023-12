Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 20.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.12 0:02) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat leszczyński

gm. Święciechowa: Przybyszewo ul. Spokojna - cała ulica; ul. Leśna nr 22, 26, działka nr 363/3.

20.12 od godz. 7:30 do 12:00

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 15 nieparzyste, 4, 25 do 31A, nr 33 do 51 nieparzyste, Apteka Pod Złotą Podkową, Sklep Joker; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna, Topolowa - całe ulice.

27.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 13 nieparzyste, nr 33 do 51 nieparzyste; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna - cała ulica.

28.12 od godz. 9:00 do 14:30