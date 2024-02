Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 21.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Olszówka od 37 do 45, 239/3. 21.02 od godz. 9:00 do 14:00

Bogusław 24, Bogusławice 23, 24 B, 24D, od 25 do 28, 28 D, 0013-Tursko-55/1, 53/3, 54/3, Tursko-48/9, Tursko-54/1. 21.02 od godz. 9:00 do 11:00

Magnuszewice od 1 do 13, dz. 31/1, dz. 58/3. 21.02 od godz. 8:15 do 14:30

Chełmno-Parcele 19 A, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 33 A, od 34 do 39, Grabina 19, 20, 23, 27, 28, Z, Grabina Wielka 17, 21, 22, 24, 25. 21.02 od godz. 9:00 do 13:00

Gostuń 1, 1 A, 2, 2 c, 2B, 3, 4A, 5, 5A, 7, 124/4 (GPO), dz. 112/2, Gostuń-119/4,119/6 , Tomaszewo , 157/3. 21.02 od godz. 8:30 do 12:00

Plecemin nr od 15A do 17A 29.02 od godz. 8:00 do 15:00

Cienin Zaborny , 502 (GPO), Kluczewnica 2, 4, 6, 8, 9, 12, Kowalewo-Góry 1, 1A, 3, od 5 do 10, 10A, od 11 do 13, Kowalewo Góry , Kowalewo-Opactwo 25, Kowalewo-Parcele 29, 29A, 29B, 30, 32, Rokosz , Rozalin-214 (GPO), Rozalin 1, 2, od 4 do 6, 6 A, 6B, od 8 do 14, 16, 26, 54, 54A, 54B, 57, 58, 58 B, 59, 59A, od 67 do 69, 71, 71 A, 72, 73, 157/1 (GPO), 187/5 (GPO), 191/4 (GPO), 219/3 (GPO).

21.02 od godz. 10:00 do 15:00

powiat turecki

Kawęczyn 1, 2A, 3, 3 A, 4, 5, 5A, 6, 7, 46A, 49, 49A, 50, od 88 do 96, 60978, 134/3, 144, 158, Marcinów od 32 do 35, 60950.

21.02 od godz. 8:00 do 17:00