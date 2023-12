Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 28.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (28.12 8:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

gm. Rawicz: Szymanowo nr 1 do 44, 46, 47, 47A, 47E do 102D, Przedszkole, Przepompownia (dz. 891), Sala Wiejska; działki nr 662/6, 738/4 do 7, 739/2, 862, 867/3 do 6, 924/6; ul. Kapały, Kowalikowa, Platanowa, Rudzikowa, Słowikowa - całe ulice. 28.12 od godz. 7:30 do 16:00

gm. Krzywiń: Mościszki nr 1 do 8, 41 do 46, sklepy, remiza OSP. 28.12 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat ostrowski

Droszew 48, 48 A, 48 C, 48B, 48D, 49, 50, 50 C, 50B, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/39, 24/2, 24/3, 24/37, 24/8, 24/9, Trkusów ulica Środkowa 29.

28.12 od godz. 10:00 do 14:00

powiat kaliski

Zbiersk 1, 1A, 2, od 114 do 116, 118B, 118c, 149, 151, 190, 194, 195, 198, od 200 do 202, 205, 205 A, 232, 235, 236, 248, 16693, 150, 614, 76/3, 76/1, Zbiersk-Cukrownia 10, 32, 34, 34A, 34c, 46A, 65, 129, 141A, od 144 do 146, 146 A, 147, 147A, 149, 150, 152, od 154 do 159, 163, 164, 167, 171a, 173, 175, 176, 176 A, od 178 do 180, 180 B, 180A, 181, 185, 185 B, 185A, od 186 do 188, 189a, 189B, od 190 do 192, 192A, 193, 194, 194 a, od 195 do 197, 199, 200, 200B, od 201 do 203, od 205 do 207, 210, 211, 211A, 214, od 216 do 221, 223, 224, 224a, 225, 225 A, od 226 do 229, 230A, 232, od 234 do 237, od 239 do 246, 249, 122, 133, 182/106, 44, dz. 28/6.

28.12 od godz. 9:00 do 11:00