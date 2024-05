Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 29.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Baszyny 1, 2, od 5 do 8, 9A, od 10 do 14, 16, od 23 do 25, DZ185. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Roszki ulice Korytnicka 16, Kościelna 4, 8, 12, 16, 18, Koźmińska 8, 11, 23, 38, Krotoszyńska 6, 9, 10, od 12 do 14, 16, 17, 26, 138, 307/1, Orpiszewska 1, Raszkowska 1A, 3, 8. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Ugrzele od 10 do 12. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Ugrzele od 1 do 5, od 7 do 9, 14. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Kierzno od 5 do 7, 7 F, od 8 do 15, 16B, 17, od 19 do 21, 21A, 21B, 21C, 81, 81a, od 82 do 88, 88A, 88b, 88C, 88D, 88g, od 89 do 91, 91A, 92, od 94 do 105, 107, 109, 109A, od 110 do 122, 124, 125, 125A, 127, 30110, 562/5, 610, 617/3, 628/8, 631/6, 645, 646/5, 646/6, 678. 29.05 od godz. 9:30 do 11:00

Kępno ulica Wrocławska 88 A, 88 C, 88d, 88D, 234/35 , 234/28. 29.05 od godz. 9:00 do 13:00

Ciemierów-Kolonia , Dolne Grądy od 34 do 36, Kolonia Lisewo od 2 do 6, Ruda Komorska , Zamość 9, 11. 29.05 od godz. 11:00 do 15:00

Dolne Grądy 10, od 13 do 16, 644/4 (GPO), 649 (GPO). 29.05 od godz. 8:00 do 12:00

Majdany od 1 do 4, 4 A, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 7, 10, 10A, 11, od 13 do 20, od 23 do 26, Z-692, 220/1, 230, 388/3, Rzuchów 57. 29.05 od godz. 10:00 do 12:00

Ruda od 7 do 12, 12A, od 13 do 20, 20A, 21, 21 A, od 22 do 26, 47, 60530, 125/2, 191/2. 29.05 od godz. 7:00 do 10:00

Wymysłów 19, 19A, od 20 do 22, 22D, od 24 do 28, od 30 do 32, 32A, od 33 do 35, 35A, 36, 37 B, 37A, 38, 40, 40A, 41, 41A, 42A, od 43 do 45, 664/10, 664/11, Zadworna 20A, 21A, 31 A, 33A, 41, 640, 671, 675/7, 720, 856/10.

29.05 od godz. 7:00 do 10:00

Kuny 51, 52, 54, 55, 57, 58, 58 A, 59, 61, 62, 62 A, od 63 do 74, od 76 do 78, od 81 do 84, 86, 87, od 94 do 103, 137, 138A, 143, 143A, 60061, 272, 281, 294, 298, --300.

29.05 od godz. 9:00 do 12:00