Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 30.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (30.01 9:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat ostrowski

Nowe Kamienice ulica Widokowa, Wtórek.

30.01 od godz. 8:40 do 10:45

Kołątajew od 18 do 20, 20a, 20b, od 21 do 25, 25A, od 26 do 28, 28A, 28B, od 29 do 32, 32A, 33, 33A, od 34 do 37, 37A, 38, 38A, od 39 do 41, 41A, 42, 42 B, 42A, od 43 do 45, 45A, 46, 47, 47a, od 48 do 50, 50A, od 51 do 57, 22015, PG, 105/3, 134/5, 134/3.

30.01 od godz. 8:00 do 12:00

Czarnylas ulice Odolanowska 98, 99, 103, 106, 120, Osiedlowa 7, Słoneczna 14, 15 11, 14, 14B, 15, 15A, od 16 do 18, 18A, od 19 do 21, 23, 24, 24a, 25, 25A, 26, 28, 29, 29A, 30, 31, 33, 51, 51 B, 52, 53, 53A, 53B, 53c, 53C, 22387, 533/4, dr.wojew. 444 dz. nr495.

30.01 od godz. 9:00 do 13:00