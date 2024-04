Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 5.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Chocz ulice gen. Edmunda Taczanowskiego 2, 6, 7, 7A, od 8 do 11, 11A, 11C, 12, 13A, 14, 17, Konopnickiej 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4B, 5 D, 5 E, 5A, 5C, 5F, 307/2, 307/9, Szkolna 1A, od 2 do 9, .-314, 279/5, 311/1. 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Krzykosy od 1 do 9, od 11 do 15, od 42 do 44, 46, 47, 70234, Słupeczka , Tarnówka 11, od 13 do 15, 18, 19, 184. 4.05 od godz. 9:00 do 16:00

Bestwin 48, Ruda 1, 1A, 3, 4, 4A, od 5 do 8, 8A, od 9 do 11, 11A, od 12 do 15, 28, 29, 29A, 30, 30B, 31, 31A, 34, 36, 34/1, --59/3, nr-2/3. 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Góra: ul. Głogowska nr 2, 6; ul. Podwale nr 2 do 10 parzyste, nr 3; ul. Staromiejska garaże. 11.04 od godz. 8:30 do 13:30

Wola Książęca 91, 92, 92A, od 93 do 97, .-30/2. 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, Pszczelarska cała, Szosa Poznańska cała, Spokojna cała, Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, Dworcowa od 1 do 20C, 21A, Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39, 5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Głębokie od 4 do 8, 10, 11, od 13 do 17, 52/1. 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Kamienica 31A, 32, 32A, 32B, 33, od 35 do 37, od 39 do 41, 43, 43B, od 44 do 46, 62/3, 68/7 (GPO), 70/10, 83/6. 4.05 od godz. 12:00 do 15:00

Bagno od 19 do 21, Jesionka od 20 do 22, od 24 do 26, 28, 28A, 29, 30, 30A, 41, 331/3, Marianowo 27. 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Ślesin ulice 20 Stycznia 2, 2B, od 3 do 5, 7, 9, 11, 1294, DZ. 1338, Czesława Miłosza 1, 3, 8, Dobra 3, 4, 6, 7, 9, 11, Generała Stanisława Maczka 3, 5, 10, 1336, Generała Władysława Sikorskiego 4, Jarosława Iwaszkiewicza 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, Leona Schillera od 1 do 5, 7, 9, 11, Mikołaja Kopernika 1, 4, 5, 7, Młodzieżowa 10, 45, Polna 31, od 34 do 41, 41A, 42, 44, 46, 46 A, 224, 252/11 (GPO), Północna 1B, 1C, 2, od 5 do 16, 18, 20, 24, 26, 32, 205, 186/4, Tadeusza Kotarbińskiego 2, 3, 5, 7, 9, 316 (GPO), Tadeusza Zawadzkiego 3, 4, 8, 10, 163, Wincentego Witosa od 3 do 10, 12, 14, 16 6, 1344 (GPO), 322/3 (GPO), Ślesin-1345 (GPO), Ślesin-282/4 (GPO). 4.05 od godz. 9:00 do 13:00

Czajków 1, 1A, 2, 2A, od 3 do 7, 7C, od 8 do 11, od 15 do 24, 24a, 24A, 27, 28, 31, 32, 34. 4.05 od godz. 9:00 do 15:00

Sobótka od 124 do 131, 133, 22075, 124/1, 72, 85. 4.05 od godz. 8:30 do 10:30

Powidz ulice Kazimierza Jagiellończyka 23, 30, Kolejowa od 9 do 11, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 32A, 32C, 33, 41, 191 (GPO), 197, 201/1, Księżycowa 2, 9, 570/3 (GPO), Nowa 2, 4, 6, 8, Polna 1, 3, 5, 5 B, 5B, 7, 10, Słoneczna 7, 557/6 (GPO), 559 (GPO), 561/1 (GPO), Witkowska 8, 20, 22, 23, 27, 29, 29A, 31, 39 A, 45, 47, 49, 1027, 387/2, 388, Powidz-219/1 (GPO), Powidz-385/5 (GPO), Powidz-387/1 (GPO), Wojska Polskiego W , 219/1 (GPO), 385/3, 565/3, 566 (GPO), 568/4 (GPO), 575 (GPO), dz. 1020/2, dz. 1020/5, Powidz-201/10 (GPO), Powidz-205/1 (GPO), Powidz-555/1 (GPO), Smolniki Powidzkie , 119/2 (GPO). 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Antoninek 1, Borówiec od 3 do 9, 11, W, Michałowo 2, 3, od 5 do 8, 10, Ostrowite ulice Lipowa 7, Polna 1, 1 A, 1A. 4.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Krokusowa cała, ul. Liliowa cała, ul. Kaliowa cała, ul. Storczykowa cała, ul. Szkolna 29, od nr 28 do nr 42 parzyste, od nr 41 do nr 49 nieparzyste, ul. Poznańska 4, 8, 10, działki nr 184/5, 201/1, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 765, 838, 841, budynek wodociągów przy ul. Poznańskiej, 5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Kiączyn ul. Onyksowa cała, ul. Bursztynowa cała, ul. Topazowa 5, 5A, 7, 9, od 16, do 24, 26, 28, 30, 31, 33, od 36 do 41B, 45, 46, 47, 48, działki nr 10/4, 22/1, 43/2, 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 46/7, 46/8, 47/2, 72/9, 74/4, 75, 5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Kobylniki 1, od nr 3 do nr 24, ul. Obrzycka 10, 19, działki nr 215/12, Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo od nr 25 do nr 58, 61, 63, 64A, 66, 66B, 67, 70, 71C, 72A, 72B, 73, 73A, działki nr 214, 217/1, 222/4, 229/3, wielobranżowa działalność usługowo-handlowa Agnieszka F., P.P.H.U. R Łukaszyk& L. Turek Sp. J. Tir Serwis, Pałac w Kobylnikach, 5.04 od godz. 8:00 do 13:00

Przeźmierowo: ul. Olszynowa od 2 do 20 parzyste, 35, dz. 4/1, dz. 12/14 (przepompownia ścieków), ul. Kasztanowa od 19 do 23 nieparzyste, ul. Wysogotowska 114. 5.04 od godz. 8:30 do 10:30

Mosina ulice Leszczyńska 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 9, Kasprowicza 33, 1A, 2, 28, 3, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, Kolejowa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 62, Krotowskiego 1, 62, Strzelecka 1, 1 A, 10, 12, 14, 14(dz. 181, 14A, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 30A, 32, 34, 38 A, 38 C, 38B, 4, 5, 6, 62, 6b, 8, 8A, DZ.1823/7 9.04 od godz. 6:00 do 8:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, ul. Poznańska od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 10 do nr 24 parzyste, 2, 4, 6, ul. Parkowa 7, 8, działki nr 71/2, 12.04 od godz. 9:00 do 13:00

Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gruszczyn: ul. Długosza, ul. Asnyka, ul. Wyspiańskiego, ul. Mechowska 20, od 7 do 11 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Borek Wlkp. ul. Dworcowa nr 1 do 19, nr 45 do 57, 59, 59A, 60, 65, 66, Gabinet Stomatologiczny GRYCZKA, POCZTA POLSKA, Sklep JĘDRYCZKA, Sklep MAGO; ul. Rynek nr 7, 8, Sklep LARUS; ul. Szkolna działka nr 150/3 (oświetlenie uliczne); ul. Zielona nr 7. 10.04 od godz. 8:00 do 13:00

Poniec ul. Bukowa nr 28 do 54 parzyste, działki nr 640/28, 640/29. 9.04 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Gostyń: Brzezie nr 213 do 232, nr 240, 297 do 303, nr 307FGHI, działki nr 126/47 (przepompownia P-1), 222/12. 10.04 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Chrzypsko Wielkie ul. Główna 3, od 17 do 46, 48, oprócz nr 20, ul. Polna od 1 do 4C, 15, ul. Kolejowa od 1 do 7, 46, ul. Szkolna 1, 2, działki nr 105/4, 108/2, 109, 111/2, 111/3, 111/5, 134/3, 421/6, 421/7, 421/10, 421/12, 427/2, 430/5, 430/6, 430/7, 430/9, OSP Chrzypsko Wielkie, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz Piotr Stańko, PKP Energetyka SA, Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim, 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Sieraków miasto Sieraków ul. Okręg Wileński od 4A do 9, ul. Świętego Franciszka cała, działki nr 316/7, 316/10, 316/21, 2195/15 12.04 od godz. 8:00 do 12:00

Chodzież ul. Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 75, działki 3404/4, 3389/2. 12.04 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Miejska Górka: Konary nr 89EF, 89gh, nr 89H do 93.

8.04 od godz. 8:30 do 11:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Pelikana nr 4, działka nr 162/2, boisko OSIR.

8.04 od godz. 11:30 do 15:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 11:30 do 12:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 14:30 do 15:30