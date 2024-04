Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 8.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Mielęcin 3, od 5 do 7, 7A, 7B, 7E, od 8 do 10, 10A, 10B, od 11 do 15, 17, 20, 22, 28, 32, 34, 44, 47, 55, 30383, 146/22, 146/26, 146/30, 485/16, 490/12, Weronikopole 11, 49, 51, OŚW., 146/19, 485/11. 4.08 od godz. 11:00 do 13:00

Śliwniki ulice Jagodowa 3, Niemojowskich 3a, 6, Spacerowa 1, 5, 5A, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 45 c, 45/A, 374/6, Wiśniowa 3, 4, 6, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 239/1, 375/15, 375/16, 375/19, 379/8. 4.08 od godz. 9:00 do 11:00

Wielowieś ulice Polna 23, Wziąchowska od 68 do 70. 4.08 od godz. 9:45 do 12:00

Krzykosy ulice Główna 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Akacjowa 2, 4, Brzozowa 10, 12, 14, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 1, 2, Krótka 2, 4, 1, Okrężna 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 10, , Kręta 1, 10, 4, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 10, 12, 14, 5, 6, 7, 9, Leśna 10, Strażacka 10, 14, Szkolna 1, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 18B, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 6,8, 7, 8, 9, 13, Jabłoniowa 7, 1, 12, 2, 2 C, 2B, 2D, 3, 4, 5, dz. 187/8, Łąkowa 6, Słoneczna 2, 3, 5, 7, Zacisze 1, 10, 6, 7, 8, Polna 2, 6, DZ.187/12, Tęczowa 1, 11 15.04 od godz. 9:00 do 12:00

Polonisz 115, 117, 118, Radoszewice 1, 2, 17, od 19 do 24, 41, 42, od 44 do 46, 48, 70567, 112/1, 150/25, 150/26, 150/28, 82/2, 84/4. 4.08 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, ul. Pszczelarska cała, ul. Szosa Poznańska cała, ul. Spokojna cała, ul. Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, ul. Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, ul. Dworcowa od 1 do 20C, 21A, ul. Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39, 17.04 od godz. 8:00 do 15:00

Cząstków od 12 do 14, 16, 18, 20, 21, od 23 do 32, L-126, 0003-131/3 (GPO), 113/7, 131/1, 136/2, 172 (GPO), 194/3, 73/2, Tokarki 26. 4.08 od godz. 11:00 do 14:00

Rydzyna: Al. Sułkowskiego nr 1 do 11, działki nr 482, 491/4, 492/ 1 do 6, 523/1; ul. Czarneckiego nr 2; ul. Wolności nr 13M (dz. 188/1) FINDO; ul. Wyspiańskiego nr 1 do 6A, przedszkole, boisko sportowe Orlik, przepompownia P-3, przepompownia deszczowa (dz. 187, 188/2), oświetlenie ścieżki rowerowej; ul. Leszczyńskiego - cała ulica (oprócz nr 2); ul. 17 Pułk Ułanów, Bema, Beniowskiego, Ferrariego, Gierymskiego, Grottgera, Kilińskiego, Kossaka, Łopuszańskiego, Puławskiego, Traugutta Witkiewicza - całe ulice; gm. Rydzyna: Dąbcze nr 135, 136, stacja paliw, restauracja, motel, serwis samochodowy, Kia Rakowski, działka nr 454/9 stacja bazowa T-MOBILE; Nad Zalewem nr 20 (dz. 390) bud. gosp. zbiornika wodnego; ul. Rydzyńska - cała ulica (oprócz działek nr 391/ 4 do 42); ul. Gen. Maczka, Kołłątaja, Malczewskiego, Rataja, Sikorskiego, Wybickiego, Zamoyskiego - całe ulice. 8.04 od godz. 7:30 do 9:45

Mikstat-Pustkowie 64, 338/1, Pustkowie od 60 do 63, 64A, 65, 65A, od 66 do 70, 22168. 4.08 od godz. 9:00 do 13:00

Rydzyna: Al. Sułkowskiego nr 1 do 11, działki nr 482, 491/4, 492/ 1 do 6, 523/1; ul. Czarneckiego nr 2; ul. Wolności nr 13M (dz. 188/1) FINDO; ul. Wyspiańskiego nr 1 do 6A, przedszkole, boisko sportowe Orlik, przepompownia P-3, przepompownia deszczowa (dz. 187, 188/2), oświetlenie ścieżki rowerowej; ul. Leszczyńskiego - cała ulica (oprócz nr 2); ul. 17 Pułk Ułanów, Bema, Beniowskiego, Ferrariego, Gierymskiego, Grottgera, Kilińskiego, Kossaka, Łopuszańskiego, Puławskiego, Traugutta Witkiewicza - całe ulice; gm. Rydzyna: Dąbcze nr 135, 136, stacja paliw, restauracja, motel, serwis samochodowy, Kia Rakowski, działka nr 454/9 stacja bazowa T-MOBILE; Nad Zalewem nr 20 (dz. 390) bud. gosp. zbiornika wodnego; ul. Rydzyńska - cała ulica (oprócz działek nr 391/ 4 do 42); ul. Gen. Maczka, Kołłątaja, Malczewskiego, Rataja, Sikorskiego, Wybickiego, Zamoyskiego - całe ulice. 9.04 od godz. 11:30 do 12:30

gm. Włoszakowice: Sądzia nr 1 do 15, nr 19, nr 35 do 44H, pompownia P1. 9.04 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Czereśniowa nr 3A, działka nr 334/67; ul. Morelowa nr 5 do 13 i 19 nieparzyste, działka nr 334/25; ul. Wiśniowa nr 33, 35, 37. 8.04 od godz. 9:00 do 15:00

powiat rawicki

gm. Miejska Górka: Konary nr 89EF, 89gh, nr 89H do 93.

8.04 od godz. 8:30 do 11:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 11:30 do 12:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 14:30 do 15:30