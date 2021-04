Bez targów na MTP restauracje i hotele będą miały trudność, aby się utrzymać. Złotówka zostawiona na targach to 6 zł w gospodarce regionu

Ekspertka: Część mniejszych hoteli upadnie. Na sprzedaż wystawionych jest już kilkaset obiektów hotelowych

Niemal 8 na 10 hotelarzy i restauratorów obawia się jeszcze trudniejszego pierwszego półrocza. Jednak jak zauważa ekspert, pojawienie się szczepionki to szansa na to, żeby w 2021 roku do hoteli zaczęli wracać goście, a branża powoli zaczęła odbudowywać to, co na skutek pandemii straciła. Jednak, nie wszyscy doczekają tego czasu. W tej chwili w Polsce na sprzedaż wystawionych jest już kilkaset obiektów hotelowych.