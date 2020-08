Bezpłatna teleopieka i wsparcie specjalistów dla seniorów od Stowarzyszenia Flandria. Zgłoś się, a nie pozostaniesz sam z problemami

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” realizuje projekt z dofinansowaniem unijnym - „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”. W ramach tego przedsięwzięcia działa Centrum Teleopieki, które funkcjonuje przez 24 godziny na dobę. Jego pracownicy mają dostęp do systemu z informacjami, dotyczącymi podopiecznych (przebyte choroby, zażywane leki, kontakt do rodziny). Każdy podopieczny posiada opaskę z przyciskiem życia SOS. W razie zagrożenia zdrowia lub życia łączy się z teleasystentem, a ten kontaktuje się z jego rodziną lub ze służbami ratunkowymi. Teleasystenci co najmniej raz w tygodniu rozmawiają (kontrolnie, towarzysko) z podopiecznym

