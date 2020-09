Bezpłatne badania na koronawirusa w Wielkopolsce - od 8 września zaczynają funkcjonować kolejne punkty drive-thru

Bezpłatne badanie w kierunku koronawirusu dla Wielkopolan

W Wielkopolsce do tej pory mobilne punkty pobrań wymazu w kierunku koronawirusa organizowane były aż 41 razy. Jak zaznacza wojewoda Wielkopolski, to rekordowa liczba w skali kraju. Najczęściej postawione były w tym miejscach, gdzie statystyki pokazywały zwiększenia się liczby zakażeń oraz na prośby władz lokalnych i samych mieszkańców. Wszystko dlatego, by jak najszybciej wykryć ogniska zakażenia i zacząć przeciwdziałać rozpowszechnieniu się koronawirusa.

