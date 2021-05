Biedronka walczy z ubóstwem menstruacyjnym. Każda kobieta ma czuć się komfortowo podczas miesiączki

- Poprzez naszą akcję chcemy przyczynić się do tego, by każda kobieta w trakcie miesiączki mogła czuć się godnie i komfortowo. Ponad 80% pracowników Biedronki oraz ok. 70% naszych klientów stanowią kobiety. Zapraszamy również nasze klientki i klientów, by wspólnie z nami wsparli Okresową Koalicję, której skala działania pozwoli nam zadbać o potrzeby bardzo wielu kobiet i dziewcząt w całej Polsce

Co ważne, akcja Razem zacznijmy okres zmian, nie jest jednorazowa. Już od 1 dnia każdego kolejnego miesiąca, każdy osoba posiadająca kartę Moja Biedronka może kupić ponownie 3 sztuki produktów higieny menstruacyjnej objętych akcją, aby otrzymać voucher.

Różowe skrzyneczki, czyli artykuły higieniczne dostępne dla wszystkich

To nie pierwsza tego typu akcja w Polsce. W łazienkach w całej Polsce pojawiają się różowe skrzyneczki, w których znajdują się darmowe produkty do higieny w czasie miesiączki. Obecnie w całym kraju różowe skrzyneczki umieszczone są w szkołach, placówkach publicznych, na płotach i wielu innych miejscach w całej Polsce. Łącznie to ponad 750 miejsc, a organizatorzy akcji zapewniają, że to jeszcze nie koniec, a dążą do tego, by dostęp do artykułów higienicznych był powszechny.