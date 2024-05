Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Będą duże zmiany w komunikacji!

-Od piątku (17 maja) od godz. 12:00 do soboty (18 maja) do godz. 17:00 oraz od soboty od godz. 23:00 do niedzieli (19 maja) do godz. 12:00 w związku z zamknięciem dla ruchu ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym (na czas budowy startu/mety wyścigu) autobusy linii nr 813 kursować będą przez ul. Poznańską i aleję Solidarności. W tym okresie autobusy nie będą wjeżdżać na przystanek Tarnowo Podgórne/Szkolna - podaje ZTM. - W sobotę 18 maja od godz. 17:00 do 23:00 wyłączony z ruchu zostanie przejazd przez centrum Tarnowa Podgórnego (zamknięcie dla ruchu ul. Poznańskiej).