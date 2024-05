Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Prawie 3 tys. osób wystartowało w półmaratonie i w innych biegach. Zobacz zdjęcia zawodników

Trasy Biegu Lwa należą do szybkich, stąd są atrakcyjne dla biegaczy lubiących rywalizację i walczących o rekordy życiowe. I choć impreza przyciąga głównie biegaczy amatorów i rekreacyjnych, to w tegorocznej stawce pojawili się m.in. brązowy medalista Mistrzostw Polski w Biegu Górskim Mountain Classic z tego roku - Jakub Gorzelańczyk, mistrz Polski na 5 km z 2019 roku - Szymon Dorożyński, a także multimedalista mistrzostw Polski - Dariusz Boratyński.

Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym to impreza bardzo charakterystyczna. Od pierwszej edycji, która odbyła się w 2012 roku zawodom towarzyszy Expo Lwa, z przeróżnymi strefami aktywności. W tym roku do dyspozycji biegaczy, kibiców i wszystkich zainteresowanych było aż 40 przeróżnych, bezpłatnych atrakcji, wśród nich m.in.: warsztaty artystyczne z Schattdecor, strefa Hobby Horse Cup, strefa motoryzacji Grupy Cichy-Zasada, strefa urządzania i pielęgnacji ogrodów Stiga, strefa chillout Balma i Noti, wyścigi samochodzików napędzanych siłą mięśni - to w strefie Lubdom Deweloper, naukobus PGNiG, strefa balansu i koordynacji ruchowej Wiggle oraz wiele innych. Co więcej na Expo Lwa było można również skorzystać z porad specjalistów, m.in. okulisty i fizjoterapeuty, a przez cały dzień trwały różne aktywności sportowe, organizowane przez OSiR Tarnowo Podgórne, Tarnowskie Termy oraz Decathlon.