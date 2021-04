Bilet 4 plus na 90 dni będzie kosztował 30 złotych. Poznańscy radni postanowili obniżyć cenę proponowaną przez ZTM Poznań

Prawo do biletu specjalnego 4 plus mają rodziny prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, ewentualnie do ukończenia 26 lat, jeśli dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wydłużono mu czas edukacji. Bilet 4 plus przysługuje zarówno poznańskim rodzinom dużym, jak i tym, które mieszkają na terenie gmin objętych porozumieniami międzygminnymi, gdzie organizatorem komunikacji publicznej jest ZTM Poznań

Łukasz Gdak