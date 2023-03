Bilety na komunikację miejską w Poznaniu. Ile kosztują, gdzie kupić bilety na MPK i jakie są zniżki ZTM w Poznaniu? Anna Michalska

Do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia dzieci mogą korzystać z przejazdów na liniach ZTM bezpłatnie. Sprawdź, kto jeszcze może podróżować poznańskim MPK za darmo --> Pawel F. Matysiak

Bilety na komunikację miejską w Poznaniu nie należą do najtańszych. Jest jednak kilka sposobów, by zaoszczędzić podróżując poznańskim MPK. Sprawdź, z jakich ulg i zniżek można skorzystać na bilety ZTM Poznań. Przyjechałeś do Poznania w celach turystycznych lub jesteś nowym mieszkańcem? Zobacz, gdzie kupić bilety, jak doładować t-Portmonetkę i kiedy założyć kartę PEKA. Oto najważniejsze informacje o biletach na komunikację miejską w Poznaniu.