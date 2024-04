Bimba Fest wyjedzie na tory w Poznaniu. Będzie poruszać się pomiędzy scenami Next Fest 2024

Do soboty, 20 kwietnia w Poznaniu odbywać się będzie Next Fest Music Showcase & Conference. To impreza obejmująca kilkanaście klubów, sceny plenerowe, koncerty, panele dyskusyjne, wydarzenia towarzyszące, warsztaty. W sobotę dzięki współpracy z MPK Poznań, na poznańskie torowiska wyjedzie Bimba Fest.

Next Fest w Poznaniu

W ramach festiwalu odbywa się 130 koncertów w 16 lokalizacjach w centrum miasta. Mocnym punktem programu są koncerty na placu Wolności. To tutaj wystąpią headlinerzy, jak Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Kacperczyk, Ania Rusowicz, Małgorzata Ostrowska i Kasia Lins. Druga scena na Placu Wolności to seria darmowych koncertów, na które wstęp będą mieć wszyscy, bez względu na to, czy mają bilety. Scena będzie należeć do artystów z programu My Name Is Poznań oraz zespołów zaproszonych przez Estradę Poznańską.