Blokady dróg w całej Wielkopolsce. Kolejny protest rolników już 11 marca. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia w ruchu

– Nie, absolutnie nie spodziewamy się podobnych zajść, jakie miały miejsce w Warszawie. W Warszawie to przecież nie rolnicy atakowali policjantów, a różnego rodzaju przedstawiciele grup radykalnych, którzy „podklejają” się do różnego rodzaju warszawskich protestów i prowokują zadymy. O wielkopolskich rolników jestem zatem spokojny. Wśród nich nie ma zadymiarzy, to normalni, zwykli ludzie. Odpowiednim organom zgłosili chęć zorganizowania protestów w określonych lokalizacjach i przeprowadzą je w pokojowy sposób