Bomba ciepła w Polsce. Wysokie temperatury w kolejnych dniach w Wielkopolsce. Pogoda na weekend 07.05 - 09.05

Choć początek maja nie rozpieszcza nas pogodowo, to, jak zapowiadają synoptycy, już niedługo pojawią się ciepłe temperatury.

Bomba ciepła w Wielkopolsce - kiedy będzie ciepło?

Do Polski napływają ciepłe masy powietrza, które przyczynią się do znacznego ocieplenia. Temperatury w wysokości 20 stopni Celsjusza i wyższe pojawią się już w niedziele 9 maja. Według synoptyków takie ciepło ma utrzymać się do 14 maja. W Wielkopolsce już w niedziele temperatury wyniosą od 20 do 22 stopni Celsjusza. Tego dnia nie będzie też padać.