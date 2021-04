Bon turystyczny straci ważność 1 marca 2022 roku. Jeśli nie wykorzystasz - przepadnie. Sprawdź gdzie możesz z niego skorzystać

Mimo to, rząd nie zamierza przedłużyć działania bonu. Kto ma do niego prawo, a nie wykorzysta go do końca marca 2022, straci szansę na pieniądze bezpowrotnie. Rząd nie zdecydował się na przedłużenie tego okresu.

Pieniędzy tych nie otrzymuje się w gotówce. Trzeba też zadbać samemu o to, by je otrzymać. By to zrobić, trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po wpisaniu danych otrzymuje się kod, który później wykorzystuje się przy płaceniu.

Posiadacz bonu sam decyduje jaką sumę z niego wykorzysta. Można dzielić posiadaną sumę na dowolne części, aż do wyczerpania pełnej kwoty.

Pełną listę podmiotów, które akceptują bon można znaleźć na stronie Polska Travel

Polski Bon Turystyczny - na co można wykorzystać

Bon turystyczny można wykorzystać na: