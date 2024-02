Brak hucznych zabaw i przygotowanie do Wielkanocy... Czym jest Wielki Post?

O istocie Wielkiego Postu, pewnych zasadach, a także o nieokreślonej kwestii organizacji hucznych imprez rozmawiamy z jezuitą ojcem Grzegorzem Dobroczyńskim.

Czym jest Wielki Post dla chrześcijan? Wielki post to przede wszystkim czas przygotowania do Świąt Wielkanocy, które są oczywiście największym wydarzeniem w roku kościelnym i największym wydarzeniem w świętowaniu każdego chrześcijanina także każdego katolika. Tak naprawdę jest to długa tradycja, bo już pierwotni chrześcijanie obchodzili Wielkanoc. Zmartwychwstanie Pana jest właśnie tym największym wydarzeniem i największym świętem w pierwotnym chrześcijaństwie. Właściwie na początku było to praktycznie jedyne święto, pozostałe pojawiały się później, szybko też pojawiło się wspomnienie Narodzenia Chrystusa na tej ziemi, ale pascha, czyli Wielkanoc było od samego początku głównym punktem odniesienia dla każdego chrześcijanina.

Jakie właściwie znaczenie ma post? Post w obecnym kształcie to jest etapem rozwoju historycznego, bo na samym początku były tylko 3 dni postu. Istotą sprawy, w odróżnieniu od takich postów, które mogą być działaniem prozdrowotnym, jest wynagradzanie win za popełnione grzechy, skrucha, która jest ukazywana właśnie przez post. To jest przemiana serca. Dalej idąc można mówić o symbolice postu, czyli ograniczenia żywienia. Wszystko to odnosi się do Boga i po prostu tak zewnętrznie patrząc, kiedy ja poszczę czuję głód, to ma on być symbolem głębszego głodu, który jest głodem duchowym, tym głodem, który kieruje człowieka ku samemu Bogu.

Często słyszy się, że wierzący w okresie postu powinni powstrzymać się od organizacji hucznych imprez. Co właściwie oznacza ten termin i czy idzie go jakoś zdefiniować? To jest rzeczywiście bardzo niejasne stwierdzenie, natomiast rozumie się to przez jakieś publiczne imprezy. Trzeba też patrzeć na różne zmiany kulturowe, że na przykład dzisiaj ludzie spotykają się w jakimś miejscu, żeby po prostu się zobaczyć, więc czasami odbywa się to na przykład w klubie muzycznym, a czasami ktoś zatańczy. Nie chodzi dosłownie o to, żeby z wszystkiego zrezygnować, chociaż oczywiście warto myśleć, że jest to czas postu i sobie to ograniczać.

Myślę, że ograniczenie tego, żeby w piątek nie imprezować, nie jest wielkim wymogiem. Trzeba też powiedzieć, że dyscyplina postna, przynajmniej w kościele katolickim, aktualnie jest bardzo "lajtowa". Trzeba też rozróżnić post i wstrzemięźliwość postną. To są dwie różne kategorie. Post w sensie ścisłym dotyczy tylko dwóch dni w roku - to jest Wielki Piątek i Środa Popielcowa. Natomiast wstrzemięźliwość postna dotyczy wszystkich piątków roku, a to ustala każdy episkopat.

