Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 10.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

miejscowość Kotuń ul. Bursztynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Szmaragdowa, ul. Pilska numery od 1 do 17. 13.03 od godz. 9:00 do 10:00

miejscowość Stołężyn ul. Wągrowiecka numery 9, od 12 do 14, 16, 18, 20. 15.03 od godz. 7:30 do 15:00

gm. Bojanowo: Czechnów nr 1 do 12, boisko sportowe (dz. 9). 14.03 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Jutrosin: Szkaradowo nr 118, 124 do 139, 163 do 177, Piekarnia-Cukiernia MAŁECKI, działka nr 641/2. 12.03 od godz. 8:15 do 13:00

gm. Miejska Górka: Sobiałkowo nr 7, 20, 22, 23, 26 do 28B, działka nr 555 (boisko sportowe). 11.03 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Łaziska numery od 45 do 59, działki 213/11, 220, 2013/12, Szkoła. 15.03 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Jutrosin: Ostoje nr 13 do 18, 37 do 45. 15.03 od godz. 8:00 do 13:00

Komorniki: os. Spółdzielcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Wielocha od 3 do 19 nieparzyste, ul. Brzozowa 24, ul. Lipowa, ul. Topolowa 10, ul. Jesionowa 13, 14, 15, 16, 17, ul. Akacjowa, ul. Polna 95. 13.03 od godz. 8:30 do 11:30

Gruszczyn: ul. Brzask 1, 2, ul. Świt, ul. Krańcowa 36, od 37 do 55 nieparzyste, ul. Szronowa, ul. Jutrzenki 2. 13.03 od godz. 8:00 do 13:00

Komorniki: ul. Żabikowska 12, ul. Kalinowa od 3 do 61 nieparzyste. 12.03 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Stęszew miejscowość Dębienko ul. Nowa od 15 do 29 nr nieparzyste, Kasztanowa 5, od 6 do 16 nr parzyste, Notecka 25, działki nr 16/5, 392/26, Szymon Przydanek MDS-TRANSSPED Transport Międzynarodowy i Spedycja, miejscowość Dębno ul. Nowa 9, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29 13.03 od godz. 11:30 do 14:30

Gruszczyn: ul. Klonowa od 2 do 12 parzyste, od 3 do 11 nieparzyste, ul. Jaworowa, ul. Morwowa, ul. Cisowa od 1 do 9 nieparzyste, ul. Krańcowa 12, 15, 16, 19, 23, 26, 29, 31. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Poznańska od 1 do 37 nieparzyste, ul. Wiatrakowa od 1 do 17 nieparzyste, od 2 do 14 parzyste, ul. Poprzeczna, ul. Krańcowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Leśna. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Wiatrakowa od 27 do 45 nieparzyste, od 16 do 52 parzyste, ul. Spichlerzowa. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Poznańska od 125 do 187 nieparzyste, ul. Swarzędzka 2, 2A, 5, 9, 11, dz. 221/25, ul. Dworcowa od 1 do 38, ul. Słonecznikowa od 3 do 15 nieparzyste. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Cerekwica, ul. Piaskowa 6, od nr 10 do nr 48 parzyste, 19, 21A, 21B, 23, ul. Marii Pietras cała, działki nr 97/41, 97/42, 97/43, 100/76, 14.03 od godz. 8:00 do 10:00

Gruszczyn: ul. Promyk, ul. Klonowa, ul. Platynowa, ul. Jałowcowa od 1 do 27 nieparzyste oraz od 2 do 16 parzyste, ul. Cisowa od 11 do 25 nieparzyste, ul. Tęczowa 1, 1A, ul. Zorza, ul. Jutrzenki, ul. Rosy, ul. Krańcowa 40. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Uzarzewo: ul. Kasztanowa od 10 do 22 parzyste, ul. Kalinowa. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Poznańska od 2 do 24 parzyste, od 35 do 85 nieparzyste, ul. Dolna, ul. Na Skarpie, ul. Skośna, ul. Szkolna od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 12 parzyste. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Komorniki: ul Brzoskwiniowa 5, 7, ul. Truskawkowa od 11 do 57 nieparzyste, od 12 do 40 parzyste. 14.03 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Polna od nr 29 do nr 71A nieparzyste, działki nr 32, 66/15, 66/16, 66/18, 66/19, 66/20, 66/21, 66/29, 66/38, 66/39, 14.03 od godz. 8:00 do 17:00

Luboń: ul. Buczka od 1 do 15 nieparzyste, 19, 21, 21A-E, 23E, od 4 do 40 parzyste, ul. Skromna 1, ul. Fabianowska 2, 4. 15.03 od godz. 8:30 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa 24, 26, 28, od 31 do 45 nieparzyste. 15.03 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Stęszew, miejscowość Trzebaw, ul. Nowa cała, ul. Mariana Kuika 9, 11, 11a, 12, 14, ul. Spokojna od nr 1 do nr 10, od nr 17 do nr 19B, ul. Topolowa 1, 2, 3, 14, 15, ul. Polna 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 5, Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika, hydrofornia przy ul. Topolowej, 19.03 od godz. 7:30 do 13:30

Gruszczyn: ul. Żwirki i Wigury od 3 do 29 nieparzyste, 29A, od 4 do 34 parzyste, 34A. 21.03 od godz. 8:00 do 12:00

Bogucin: ul. Wrzosowa od 41 do 47 nieparzyste, 47A, od 42 do 62 parzyste. 19.03 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Wapniarnia 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 20A, 21, działki 52/1, 65/4, 65/5, 65/7, miejscowość Kadłubek - osada numery od 1 do 11, działki 4/5, 7/33, 7/35, 7/39, 7/40, 7/49, 7/52, 16/5, 16/11, zul, przejazd kolejowy -szafa PKP, miejscowość Dłużewo numery od 1 do 7. 14.03 od godz. 7:30 do 14:00

Czerwonak: ul. Morenowa od 2 do 10 parzyste, ul. Zielona od 2 do 12 parzyste, od 7 do 33 nieparzyste. 22.03 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Kościan: Sierakowo działka nr 158/5; ul. Długa nr 1 do 35 nieparzyste, nr 2 do 46 parzyste, PUH OLBITRANS, PIK TRANS; ul. Jesienna nr 1, działka 183/6; ul. Kościańska, Nad Łąkami - całe ulice. 11.03 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Dziembowo numery od 78 do 99, działki 239/3, 239/5, 414/2, 456, 464/9, kościół, PGR, Przedszkole, Przepompownia, Ujęcie Wody. 14.03 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Śmigiel: Olszewo nr 1 do 6, nr 44 do 47, Ogrodnictwo Grzesiński; Stare Bojanowo ul. Kręta nr 45 do 51, działka nr 252/1,2 (Ferma Drobiu). 11.03 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Śmigiel: Bronikowo ul. Kasztanowa nr 12.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 9, nr 11 do 23, nr 24 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C, SKR Kościan, stacja gazowa (dz. 3254/12), działka nr 3133/3; ul. Młyńska nr 14, 14ABCD, 15, Urząd Gminy Kościan, GOPS Kościan; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 14 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C., działka nr 3133/3; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

14.03 od godz. 8:00 do 14:00