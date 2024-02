Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 13.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.02 2:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat krotoszyński

Rozdrażew ulice Krotoszyńska 33, od 35 do 50, od 52 do 54, 56, 57, 59, 61, od 63 do 66, 68, 70, 72, 74, 74 A, 76, 80, 122/4, --367/1, Leśna 2, Przemysłowa 32, 34, od 36 do 38, 40, 42, 44, 44A, od 45 do 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, Sportowa 1, 2, 2A, 4, 6, 8, 364/6 , dz. nr-124, 125.

13.02 od godz. 8:45 do 14:00

gm. Kobylin: Kuklinów nr 53 (RSP Kuklinów), działka nr 65/6, stacja bazowa P-4, T-Mobile; Wyganów nr 1, 2, 6 do 13A, 26 do 35, 37, 37A, 38, 40, Kościół, Sala wiejska.

14.02 od godz. 8:30 do 16:30