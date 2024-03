Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 13.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Fabianów ulice Brzozowa 16, Kaliska 2, 12, 15, 16, Leśna 4, 7, 9, 10, Osiedlowa 11, 22, Południowa 1, Słoneczna 1A, 5, 7, 9, 11, 29, 33, 43, 45, 45A, 49, 183/2, 194, 216/2, Szkolna 20, 24, 30, 32, 34, 38, 38a, 40, 41A, 43, od 46 do 48, 51A, 53, od 56 do 58, 60, 62, 63, 65, 69, 71, 111/2, Fabianów, ul. Szkolna-176, Środkowa 14, 24, 36, 40, 42, 60, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 71A, 78, 79, 84, 88 58, Ociąż ulica Wiejska 8, 10, 12, 14, 16. 13.03 od godz. 9:00 do 12:30

Borucin 17, 17B, od 19 do 21, Bógwidze , --166/6, Kotarby od 1 do 10. 13.03 od godz. 9:00 do 10:00

Biały Dwór od 31 do 34, Nowa Obra od 46 do 49, 124/1, 527/2. 13.03 od godz. 9:45 do 12:00

Piaski ul. Dworcowa nr 16 do 20 (oprócz nr 18C), nr 22, 23, 23A, działki nr 217/4 i 5, stadion (dz. 895). 15.03 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Piaski: Podrzecze nr 29B do 36A, nr 39 do 41, Wyrób i Renowacja Powozów Konnych, hydrofornia (działka nr 183/2), przepompownia ścieków (działka nr 99). 14.03 od godz. 8:30 do 15:30

Będzieszyn 2, od 4 do 6, 119/2, 2/1. 13.03 od godz. 10:00 do 14:00

Radolina 27, 30, 30A, od 32 do 34, 34A, 35, 35A, 35B, 36, 38, 39, od 41 do 45, 48, 49, 49A, od 50 do 53, 57, od 59 do 62, 62 A, 62B, od 64 do 70, 157, 125, 158/3 (GPO), 54/2, 59/1 (GPO), Radolina-159/12 , Sługocinek 53, 53A, 54, 55, 55 A, 57, 60, Sługocinek-51/3, 172 (GPO), Sługocinek-53/16, 86 (GPO). 13.03 od godz. 9:00 do 12:00

Wrąbczynek od 46 do 53, 55, 57, 57A, 58, 401 (GPO). 13.03 od godz. 9:00 do 13:00

miejscowość Stołężyn ul. Wągrowiecka numery 9, od 12 do 14, 16, 18, 20. 15.03 od godz. 7:30 do 15:00

Gmina Pniewy, miejscowość Lwówek, ul. Świętojańska cała, ul. Polna cała, ul. Magazynowa 1, ul. Grobla cała z wyjątkiem nr 1, 2, 2a, 3 oraz działek 145 i 146/3, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 2 do nr 20 parzyste, od nr 5 do nr 19 nieparzyste, 42, 44, ul. 3 Stycznia 1, działki nr 100/9, 100/11, Salony meblowe Szwedek i Roszkiewicz S.C., PHUiT Stefan Ł., Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lwówku, główny inspektorat nadzoru drogowego w Lwówku punkt kontrolny nr IRPK 6 398 403, Bramownica GDDKiA przy na ul. Powstańców Wielkopolskich, Polski Związek Działkowców im. Dr. Zb. Świtalskiego, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, probostwo, 18.03 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Pniewy, miejscowość Dęborzyce 3b, od nr 23 do nr 65, działki nr 83/5, 83/6, 85/13, 145, przepompownia, Gmina Pniewy, miejscowość Buszewo, działka nr 16, 15.03 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Gaj Mały 114D, od nr 122J do nr 122N, ul. Graniczna 114D, działki nr 182/43, 182/47, 321/1, 22.03 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Jastrowska od nr 31 do nr 45 nieparzyste, działki nr 1345/18, 1345/19, 21.03 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Wąsosz: Rudna Mała nr 2 do 20, sklep, świetlica wiejska (dz. 95/24). 15.03 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Kaźmierz, miejscowość Dolne Pole od nr 1 do nr 14, 53, 55, działki nr 71/5, 77/1, świetlica wiejska, Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Dolna 24, 54, 55, 26.03 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowość Wapniarnia 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 20A, 21, działki 52/1, 65/4, 65/5, 65/7, miejscowość Kadłubek - osada numery od 1 do 11, działki 4/5, 7/33, 7/35, 7/39, 7/40, 7/49, 7/52, 16/5, 16/11, zul, przejazd kolejowy -szafa PKP, miejscowość Dłużewo numery od 1 do 7. 14.03 od godz. 7:30 do 14:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 9, nr 11 do 23, nr 24 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C, SKR Kościan, stacja gazowa (dz. 3254/12), działka nr 3133/3; ul. Młyńska nr 14, 14ABCD, 15, Urząd Gminy Kościan, GOPS Kościan; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1). 13.03 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Dziembowo numery od 78 do 99, działki 239/3, 239/5, 414/2, 456, 464/9, kościół, PGR, Przedszkole, Przepompownia, Ujęcie Wody. 14.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 14 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C., działka nr 3133/3; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

14.03 od godz. 8:00 do 14:00

Śmigiel ul. Kościuszki nr 56 do 72 parzyste.

15.03 od godz. 7:30 do 10:00

Kościan: ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7, 9, 13, 15, Pracownia ABI; ul. Bukowa nr 1; ul. Działkowa nr 1; ul. Łąkowa nr 14 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, działka nr 3133/3; ul. Towarowa nr 2 do 7, działki nr 3207/5, 3216/1 (oświetlenie).

15.03 od godz. 8:00 do 14:00