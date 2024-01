Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 16.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 16.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w wielkopolskim.

Gdzie obecnie (16.01 13:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat jarociński Wola Książęca 68.

16.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat kolski Góraj 42, Kiejsze .

16.01 od godz. 9:00 do 16:00 Dzierzbice .

16.01 od godz. 9:00 do 16:00 Tarnówka Wiesiołowska 1, Zalesie 45, 47, od 49 do 58, 60, 60B, od 61 do 64, 71110, _.

16.01 od godz. 9:00 do 16:00 Borysławice Kościelne 57, Grzegorzew ulica Góry 10.

16.01 od godz. 9:00 do 16:00 Kłodawa ulice 1 Maja 1, 1 a, 1 C, 1B, 3, 5, 6, 6 A, 6A, od 7 do 9, 9 A, 11, 978/4, 1000-lecia 22, 24, N, 3 Maja , Adama Rustejki Pińkiewicza od 1 do 12, Akademii Krakowskiej od 1 do 10, 12, 14, 16, 16A, Barbary 58, Bohaterów Września 1939 r. 2A, Dąbska 18 A, Grzegorza z Sambora , Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 96, Kolska 4B, Łęczycka 7, 7c, 9, 9A, 11, 11 A, 12, 13, 15, 16, 16 A, 17, 18, 18A, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 976, 70684, 71014, Ogrodowa 10A, Przedecka 6, Sędziwoja z Czechla od 1 do 11, Solna 1, Sportowa 2, 4, Stanisława Staszica od 1 do 7, 7A, od 8 do 10, Stodólna 4, 528/8, Warszawska 30, Wiejska 6, 452/4, Wiśniowa 12, Władysława Kapicy N, Włocławska od 6 do 10, 12, 14, 16, 70283 6.

16.01 od godz. 9:00 do 16:00

Bierzwienna Długa 70, 70A, 71, Bierzwienna Krótka 55, 56, Leszcze 5 A.

16.01 od godz. 9:00 do 14:00 Cząstków, Dąbrówka, Dzióbin, Głogowa, Górki, Józefów Guzowski, Krzykosy, Łążek, Podgajew, Pomarzany Fabryczne, Rycerzew, Straszków, Straszków, Straszkówek, Wólka Czepowa.

16.01 od godz. 9:00 do 16:00 Dąbrowa 26a, Dzierawy N.

16.01 od godz. 9:00 do 16:00 Adamin, Dębowice, Dębowiczki, Drzewce, Głębokie, Grabina, Józefków Drzewiecki, Krzewata, Krzyżówki, Młynik, Mniewo, Nowa Wioska, Nowa Zawadka, Olszówka, Ponętów Górny Drugi, Ponętów Górny Pierwszy, Przybyszew, Stanisławów, Stara Zawadka, Tomaszew, Wacławów, Zawadka, Złota.

16.01 od godz. 9:00 do 16:00 Felicjanów 46.

16.01 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Węgierce nr od 1 do 7, nr od 16 do 20, dz. nr 73.

16.01 od godz. 9:00 do 16:00 powiat szamotulski Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153,

16.01 od godz. 9:00 do 17:00

Wronki ul. Dębowa nr 26, 28, 30, 32, 34, 36.

16.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kępiński Miejscowość: Osowo 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

16.01 od godz. 7:00 do 13:30 powiat leszczyński gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dworcowa nr 5, 8, działki nr 422/1 do 4; ul. Słoneczna - cała ulica; ul. Wiatraczna nr 2, 6, 8, 10, 22; ul. Wiosenna nr 4, 5, działka nr 455/108; ul. Wiśniowa nr 9; ul. Źródlana nr 7, działka nr 429/2. Ujazdowo nr 3B, 12, 13, 13A, 14, 15.

16.01 od godz. 7:00 do 14:00

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Jabłonkowa nr 1A do 8, 10, 12, 14, 16, 18, działka nr 447/24.

16.01 od godz. 7:30 do 16:30

powiat poznański Kostrzyn ul. Powstańców Wielkopolskich Orlik

16.01 od godz. 7:00 do 17:00 Gmina Stęszew miejscowość Stęszew ul. Powstańców Wielkopolskich cała oprócz nr 26, Tomickiego 1, Wojska Polskiego 35, działki nr 301/1, 301/2, 302/1, 302/3, 384/3, 2082, baza samochodowa, sklep Żabka przy ul. Powstańców Wielkopolskich, zakład produkcyjny i magazyn POLKED s.c. Marek Krzyżański Wiktoria Krzyżańska, A&Z Transport - Logistyka, Gawron - Pawołek Beata -P.P.H. BEATA-MEBEL, Sławomir Pawołek Fabryka Mebli Tapicerowanych, budynek biurowy z siłownią K-Z Logistyka Sp. z o.o., Kraplewo ul. Kanałowa 1, 1A, 1B, 2, 2B, 2C, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12A, 13, 14, 50, działki nr 50/4, 63/7, 210, 293/8, 293/11, 295/3, 295/4, Firma Usługowo Handlowa Dominik Siwek, Korzeniewski Krzysztof Transport Ciężarowy Krajowy i Międzynarodowy, dz. 63/7, stacja paliw,

16.01 od godz. 9:00 do 16:00

Czmoń ulice , 19, 26,27,DZ.160, Pod Lasem 10,19, Strażacka 2,26,27,4,6,7,DZ.160

16.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Poziomkowa 4, 8, 18, Malinowa 18, działki nr 468/2, 468/4, 468/5,

16.01 od godz. 11:00 do 14:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Mochy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 30 do 47; działka nr 462/6; ul. Wolności nr 1; ul. Wolsztyńska nr 20 do 69, działki nr 1198/10,18, BIEDRONKA, DINO, Przepompownia ścieków; ul. Chabrowa, Końcowa, Kwiatowa, Słoneczna - całe ulice.

16.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat obornicki miejscowość Parkowo 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 87, 99, 100, 100A, 101, 101A-B, 141, kościół, dz. nr 183.

16.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat gnieźnieński Baranowo: ul. Klonowa 17, 21, ul. Wiosenna od 83B do 95 nieparzyste.

16.01 od godz. 8:30 do 14:30

powiat rawicki gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 1 do 10, 30, 30A, 31, przepompownia ścieków PS4 (dz. 91).

16.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat grodziski Gmina Kamieniec miejscowość Ujazd 29

16.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Biała ul. Parkowa 1.

16.01 od godz. 9:00 do 15:30 powiat krotoszyński gm. Kobylin: Smolice nr 45 do 55.

16.01 od godz. 12:30 do 16:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat szamotulski Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153,

17.01 od godz. 9:00 do 17:00 Wronki ul. Działkowa dz. nr 34/2

17.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Lubowo nr 1-7, 12a, 13-27a.

18.01 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Szamotuły miejscowość Przecław 37, 64, 69A, 69C, 71, ul. Długa 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, Polna cała, Szkolna cała, Strażacka 1, Leśna 2, 2D, działki nr 46/2, 98/3, 100/2, 100/4, 176/9, 178/5, 222/2, 222/4, Żłobek Marysieńka, OSP Przecław,

18.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo 30A, działka nr 379

18.01 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Kapłańska 7, 12, 14, 16, 18, ul. Kościelna 1, 2, 2f, ul. Wroniecka 1, 3, 5, 7, plebania, wikariat, szkoła podstawowa nr 2,

19.01 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek 11, 12, 13, 14, 14a, 15, działki nr 285/32, Rowiński, Gmina Ostroróg, miejscowość Zapust 11, 12, 13, 14, 14a, 15, działki nr 285/32, Rowiński,

22.01 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek 2, 4, 5, 6, 7, 8, Gmina Ostroróg, miejscowość Zapust 2, 4, 5, 6, 7, 8,

22.01 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ul. Targowa od nr 1 do nr 12 oprócz nr 9, AUTO-POMOC Tomasz Szubczyński

22.01 od godz. 8:30 do 11:00 Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ul. Borówkowa 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Doktora Włodzimierza Felickiego nr 14, 14A, 15, 15A, 15D, działki nr 435/42, 435/44, 435/50, 451/2, 2167/2, 2167/3, 2167/5,

23.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Duszniki miejscowość Sędzinko ul. Wiśniowa 1, Bzowa 5, 7, 11, Klonowa 6, działki nr 517/10, 517/11, 517/12, 517/15, 517/16, 517/17, 517/19, 517/20, 518/15, 518/16,

23.01 od godz. 10:00 do 14:00

Gmina Duszniki miejscowość Młynkowo 30, 31, 32, Sękowo ul. Poznańska 7

24.01 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Ostroróg miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, miejscowość Oporowo cała wieś

1.02 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Ostroróg miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, miejscowość Oporowo cała wieś

1.02 od godz. 16:00 do 18:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

1.02 od godz. 8:00 do 18:00 powiat poznański Kostrzyn ul. Powstańców Wielkopolskich 28D, 28C, 28, 28A, 29, 288, 289, 28/7, dz. 738/12, dz. 738/11, Orlik

16.01 od godz. 16:00 do 17:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 43, 44, 44a, 44d, 44g, 44h, 44k, 44aa, 46, 48, 48a, 50, 52, 53, 55a, 55b, 55c, 57, 59, 61, 63, 67, ul. 27 Grudnia 50, 53, 55a, 55b, 55c, 57, 61, 63, 65, 67, ul. Podgórna 16, 29, ul. Zaściankowa 5, 6, ul. Licealna cała, działki nr 291/3, 295/2, 295/3, 303/13, 303/14, oświetlenie drogowe na ul. Szkolnej,

17.01 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 43, 44, 44a, 44d, 44g, 44h, 44k, 44aa, 46, 48, 48a, 50, 52, 53, 55a, 55b, 55c, 57, 59, 61, 63, 67, ul. 27 Grudnia 50, 53, 55a, 55b, 55c, 57, 61, 63, 65, 67, ul. Podgórna 16, 29, ul. Zaściankowa 5, 6, ul. Licealna cała, działki nr 291/3, 295/2, 295/3, 303/13, 303/14, oświetlenie drogowe na ul. Szkolnej,

18.01 od godz. 8:00 do 16:00

Przeźmierowo: ul. Południowa od 2 do 28 parzyste, od 3 do 19 nieparzyste.

17.01 od godz. 8:30 do 11:30 Kiekrz: ul. Parkowa, ul. Kręta od 44 do 56 parzyste, ul. Ostra, ul. Zaciszna, ul. Sosnowa, ul. Sadowa, ul. Żeglarska, ul. Górska, ul. Szkutnicza od 2 do 18 parzyste, od 1 do 7 nieparzyste, ul. Kierska 2, 2A, 2G, 4, od 1 do 25 nieparzyste.

17.01 od godz. 8:30 do 12:30 Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

17.01 od godz. 11:00 do 14:00 Kiekrz: ul. Wakacyjna od 2 do 30 parzyste.

18.01 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Buk miejscowość Niepruszewo działka nr 115/25,

18.01 od godz. 9:00 do 14:00

Rogalinek ulice Kościelna 1,10,2,3,4,6,7,8, Mostowa 12,12A(dz. 37,12B,14,16,18,20,39,41,43, Ogrodowa 1,3,3A, Poznańska 1,10,11,12,13,14,15,16,18,2,20,22,24,24A,28,3,30,4,4A,6,7, Sikorskiego Generała 2, Wodna 2,4,6,8

19.01 od godz. 8:00 do 11:00 Klony 9G, dz. 48/39, dz. 48/40

19.01 od godz. 9:00 do 13:00 Rogalinek ul. Kręta 2C, 20,

19.01 od godz. 9:00 do 15:00 Rogalinek ulice Kręta , Mostowa 31,37, Piaskowa 2,3, Polna 2,4, Sikorskiego Generała 10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,33A,34,35,36,38,4,40,42,44,5,6,7,8,9

19.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Rybna cała, ul. Długa od nr 1 do nr 15 z wyjątkiem nr 10, 28, 28a, 29, działki nr 10/9, 11/5, 45, 52/1, 52/4, 161,

19.01 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Tomice ul. Spadzista cała, Szkolna od 1 do 18B, działki nr 104/2, 252/7, Świetlica wiejska, Kościół, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary, kapliczka, pompownia, miejscowość Rybojedzko ul. Spadzista 1, 2, 3, 5, Żarnowiecka 12, 15, 15B, działki nr 6, 16/1, 16/3, 16/10, 24, 25, 31/1, 31/2, 31/3, 55/1, 66/5, 82/7, 186/6, oświetlenie drogowe i przejścia dla pieszych oraz znaki aktywne DW306, szkoła,

20.01 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław ul. Wilka 10, 14, 109, działki nr 301, 302, 303, 304, 306, 321, 323, 332, 334, 337, 338

23.01 od godz. 9:00 do 13:00 Kicin: ul. Poznańska 46A, od 49 do 67 nieparzyste, od 48 do 64 parzyste, ul. Łanowa od 1 do 7 nieparzyste, od 2 do 10 parzyste.

24.01 od godz. 8:00 do 12:00 Przeźmierowo: ul. Wysogotowska od 1 do 11 nieparzyste, 21, 23, dz. 1374, ul. Słowicza dz. 1489.

24.01 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Długa od nr 111 do nr 131 nieparzyste, od nr 128 do nr 136 parzyste, od nr 140 do nr 152 parzyste, ul. Akacjowa cała, ul. Gajowa 5, ul. Cisowa 1, ul. Irlandzka 1, działki nr 42/29, 44/6, 45, 123/5, 134, 390,

24.01 od godz. 9:00 do 13:30

Gruszczyn: ul. Krańcowa 36, od 37 do 63 nieparzyste, ul. Świt, ul. Szronowa, ul. Brzask 1, 2.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października od nr 31 do nr 51 nieparzyste, od nr 34 do nr 64/2 parzyste, 57, 57c, 59a, sklep "HUBERTUS", fotoradar przy ul. 23 Października, działki nr 127/5, 218/1,

25.01 od godz. 8:00 do 16:00 Przeźmierowo: ul. Piaskowa od 2 do 28 parzyste, do 3 do 27 nieparzyste.

25.01 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Więckowska 37, 43, 45, 46, 52, 54, działka nr 260/2, oświetlenie uliczne ul. Więckowskiej,

25.01 od godz. 8:30 do 13:00

Przeźmierowo: ul. Wiosny Ludów 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ul. Folwarczna od 41 do 61A nieparzyste, od 46 do 56 parzyste, ul. Czereśniowa 29.

25.01 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Chabrowa 1, Więckowska 46A, działki nr 202/6,

25.01 od godz. 8:30 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Okrężna 1, 1a, 4, 4b, 5, 7, 7a, 9, 11, 11a, 11b, 13a, 13b, 13c, ul. 23 Października od nr 55a do nr 55P, 57a, od nr 63 do nr 75 ul. Jesienna cała, nieparzyste, od nr 70 do nr 98 parzyste, sklep Dino przy ul. 23 Października, działki nr 109/2, od nr 115/20 do nr 115/27, 161/5, 162/12, 165/2, 165/3, 165/4, 186/2, 192/2, 192/3, 197/5,

25.01 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Buk, miejscowość Kalwy od nr 1 do nr 16C, 18, od nr 19 do nr 25A, 27N, ul. Podgórna cała, ul. Spacerowa cała, działki nr 88/10, 88/18, 88/24/ 88/27, Przemysław R. - HARTWI, wiejski dom kultury w Kalwach,

25.01 od godz. 11:00 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ul. Stefana Batorego 89, 91, 93, 95, 101, działki nr 153/5, 153/9, 153/10, 200/6, Rollen Polska Studio Figura Izabela Marciniak, Uniwersal Transport Polska Sp. z o.o., MC Granit Sp. z o.o.

26.01 od godz. 8:30 do 12:30 Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ul. Szamotulska 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 18A, 20, 22, 26, 30, 32, Tęczowa cała, Świt cała, Kasztanowa 2/4A, 2D/4, Żurawia 1/A, działki nr 157/27, 196/24, Flored, ALO 2 Sp. z o.o., Mpi, s.c., LAY Przyprawy Sp. z o.o., przepompownia ścieków przy ul. Świt, Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki

29.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ul. Szamotulska 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 18A, 20, 22, 26, 30, 32, Tęczowa cała, Świt cała, Kasztanowa 2/4A, 2D/4, Żurawia 1/A, działki nr 157/27, 196/24, Flored, ALO 2 Sp. z o.o., Mpi, s.c., LAY Przyprawy Sp. z o.o., przepompownia ścieków przy ul. Świt, Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki

30.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sady ul. Mokra cała, Wodna 12, Lipowa 3A, działka nr 126/5,

29.01 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sady ul. Mokra cała, Wodna 12, Lipowa 3A, działka nr 126/5,

29.01 od godz. 14:00 do 17:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ul. Widok 33

29.01 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ul. Widok 33

30.01 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, od nr 16 do nr 43, 46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56, ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Szkolna 9, ul. Żurawia cała, ul. Turkusowa 15, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, 97, od nr 101/1 do 101/10, 103/3 od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4 przejazd kolejowy PKP, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, OSP Otusz, stowarzyszenie "Promyk", klub SKRA Wielkopolska, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

30.01 od godz. 9:00 do 10:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, działka nr 404/16,

30.01 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko ul. Piwonii 1, 3, 22, 26 działki nr 552/111, 552/113, 552/115, 552/116

31.01 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Góra ul. Promykowa 2, 4, 6, 8, 10, 12, ul. Ciepła 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, działki nr 61/25, 61/33

2.02 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Rokietnica miejscowość Przybroda ul. Kaźmierska 1, 1A, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 23, działki nr 21/1, 45/15, 45/16, warsztat samochodowy,

5.02 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo miejscowość Gołuski ul. Szkolna 2, miejscowość Konarzewo Punkt Poboru Opłat Gołuski Autostrada Eksploatacja SA, stacja bazowa Orange Polska SA,

7.02 od godz. 9:00 do 15:00

powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, ul. Sowia cała, ul. Orla całą, ul. Żurawia cała, ul. Jaskółcza cała, ul. Wjazdowa cała, ul. Słowicza cała, ul. Bociania cała, ul. Słowicza cała, ul. Kukułcza cała, ul. Łabędzia cała, ul. Plażowa cała, ul. Buczyna cała, ul. Poznańska 5b, 11, 13, 14, 18, 28, 30, 31, 51, 52, 62, 105, restauracja i hotel Kama Park, sklep ABC, cukiernia Cukruś, ośrodek wczasowo-rekreacyjny uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu P.H.U. ABA, P.P.H. "ZENTEX", bank spółdzielczy pojezierza międzychodzko-sierakowskiego w Sierakowie na ul. Kukułczej, Ośrodek sportu i rekreacji na ul. Poznańskiej, OW Leśny zakątek, OW Uniwersytet Medyczny, pływalnia, ośrodek "Puszczyk", działki nr od nr 105-12/1 do 105-12/4, 2000/28, 2001, 2001/17, 2001/38, 2001/47, 2001/59, 2001/60, 2001/80, 2001/117, 2001/122, 2001/131, 2001/136, 2001/156, 2001/159, 2001/161, 2001/207, 2001/214, 2001/235, 2001/236 2001/239, 2011/10, 2011/13, 2011/14, 2011/17, 2011/18, 2011/22, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia 17, 30, 61j, 61m, 61R, 62, 105, 112, 114, 132, 133, 133a,142, 143, 145, 147, 153, 154, 155, ul. Władysława Sikorskiego 30, działki nr 17/43, 18/5, 105/8, 381/1, 381/4, P.P.H. "ZENTEX", MS POLAND Sp. z o.o., ośrodek wypoczynkowy/hotel Energo-Tour zasilanie podstawowe i rezerwowe,

17.01 od godz. 18:00 do 21:00

Gmina Kwilcz miejscowość Kurnatowice 31A, 60, działki nr 25/7, 58, 60/1 60/2, Hydrofornia, stawy,

17.01 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Sieraków miejscowość Tuchola 1, 31, 32D, 32J, 32K, ul. Jeżynowa cała, Jagodowa cała, działki nr 128, 131/8, 131/11, 131/15, 131/17, 131/18, 131/19, 131/20, 131/24, 131/28, 131/29

18.01 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ROD Niezapominajka, działki nr 82/8, 82/9, 82/41, 82/42, 82/63, 82/75, 82/76, 82/77, 83/28, 83/48, 83/50, 83/51, 83/52, 83/70, 83/87, 83/94, 83/95, 83/119, 83/128, 83/130, 83/133, 83/137, 83/143, 83/147, 83/148

19.01 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Kwilcz miejscowość Lubosz ul. Słoneczna Dolina cała oprócz nr 1, 2, 3, 4 i 6; Leśna 16, 18, Zielone Wzgórze 6, działki nr 265/5, 265/9, 265/12, 265/30, 265/32, 265/34, 265/37, 265/38, 265/40, 265/41, 265/42, 265/43, 265/44, 265/46, 265/47, 265/49, 265/53, 265/54, 265/55, 265/56, 265/58, 265/60, 265/61, 265/62, 265/63, 265/64, 265/65, 265/68, 265/69, 265/70, 265/73, 265/74, 265/75, 265/76, 265/77, 265/78, 265/79, 265/80, 265/85, 267/37, 267/39, 461/8, 461/10, 461/11,

19.01 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Sieraków, miejscowość Tuchola 1, 16, 16a, 17, 18, 18C, 18F, 18K, 18L, 19, 20, 21, 21b, 21g, 42B, ul. Jabłoniowa cała, ul. Brzoskwiniowa 6, 9, działki nr 88/1, 88/6, 88/8, 88/9, 88/13, 88/15, 192/1, 192/7, 192/11, 192/12, 192/17, 192/20, 192/26, 192/27, 192/29, 192/31, 192/32, 192/36,

22.01 od godz. 9:00 do 14:00 Chrzypsko Wielkie miejscowości Chrzypsko Wielkie ul. Główna nr 3, 17, od nr 19 do nr 46, 48, działki nr 108/2, 134/3, 421/6, 421/7, Zespół Szkół, Hydrofornia. ul. Kolejowa od nr 1 do nr 7, 46, ul. Szkolna nr 1, 2, 37. ul. Polna od nr 1 do nr 4c, 15, ul. Rolna 8A, działki nr 109, 111/3, 111/5, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz i Piotr Stańko, OSP Chrzypsko Wielkie, oczyszczalnia ścieków w Chrzypsku Wielkim; Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o.,

23.01 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Sieraków, miejscowość Góra od nr 8 do nr 17, 19, 20, 20c, 21, 22, 23, 23A, 23b, 23d, 23j, 23K, od nr 24 do nr 35, 44, 88, leśniczówka, Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. działki nr 2/6, 83/1, 84/1, Gmina Sieraków, miejscowość Chalin od nr 1 do nr 5/1, 20, 23, 24, 25, 30, 33, działki nr 2, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 9/1, 86/11, 88/13, 88/16, 88/17, 127/2, 146/5, 151, Przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane "ZETBEER" Sp. z o.o. Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 6a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 20, 20D, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 46C, 47C, Hydrofornia, punkt uzdatniania wody, rolnicza spółdzielnia produkcyjna POSTĘP w Kurnatowicach (Przemyśl), działki nr 2, 15/1, 15/2, 15/3, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 47/7, 64, 69, 105/1, 127/2, 146/5, 151, Gosp. Rolne Paweł Sroka, gosp. rolne Graś Krzysztof, firma "BOKAR", Gmina Sieraków, miejscowość Śrem 2, 2a, 3, 4, 5, 5/1, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 33, działki od nr 29/11 do nr 29/13, 33, 37, 146/5, 151, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia, 33, 34, 46C, 47C, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 53A, 53B, działki nr 108/1, 115, 130, 134, 140/3, 148, Gospodarstwo Rolne Maciej Walorczyk,

24.01 od godz. 7:30 do 9:30

Gmina Sieraków, miejscowość Góra od nr 8 do nr 17, 19, 20, 20c, 21, 22, 23, 23A, 23b, 23d, 23j, 23K, od nr 24 do nr 35, 44, 88, leśniczówka, Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. działki nr 2/6, 83/1, 84/1, Gmina Sieraków, miejscowość Chalin od nr 1 do nr 5/1, 20, 23, 24, 25, 30, 33, działki nr 2, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 9/1, 86/11, 88/13, 88/16, 88/17, 127/2, 146/5, 151, Przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane "ZETBEER" Sp. z o.o. Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 6a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 20, 20D, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 46C, 47C, Hydrofornia, punkt uzdatniania wody, rolnicza spółdzielnia produkcyjna POSTĘP w Kurnatowicach (Przemyśl), działki nr 2, 15/1, 15/2, 15/3, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 47/7, 64, 69, 105/1, 127/2, 146/5, 151, Gosp. Rolne Paweł Sroka, gosp. rolne Graś Krzysztof, firma "BOKAR", Gmina Sieraków, miejscowość Śrem 2, 2a, 3, 4, 5, 5/1, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 33, działki od nr 29/11 do nr 29/13, 33, 37, 146/5, 151, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia, 33, 34, 46C, 47C, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 53A, 53B, działki nr 108/1, 115, 130, 134, 140/3, 148, Gospodarstwo Rolne Maciej Walorczyk,

24.01 od godz. 20:00 do 22:30

powiat leszczyński gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kanałowa nr 5, 8 do 18; ul. Rydzyńska nr 36 do 44 parzyste, nr 45 do 98, Piekarnia Sklep DUDZIK, przepompownia ścieków (dz. 712), działki nr 721, 751/6, 756/1; ul. Kolejowa, Nowa, Pocztowa, Polna, Wiatraczna - całe ulice.

17.01 od godz. 7:30 do 16:30 Wijewo ul. Kalek nr 3, 4, 12, 18, 28; działki nr 462/2,7,9; ul. Zachodnia nr 31 do 35A nieparzyste; działki nr 547/7, 548/1,3,4,5,6.

17.01 od godz. 8:30 do 13:30 gm. Rydzyna: Dąbcze działka nr 454/9 T-MOBILE Polska.

17.01 od godz. 8:30 do 14:30 gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kolejowa, Pocztowa, Polna, Wiatraczna - całe ulice.

18.01 od godz. 7:30 do 16:30 gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste.

18.01 od godz. 7:30 do 8:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste.

18.01 od godz. 15:00 do 16:30 gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657).

19.01 od godz. 7:30 do 8:30 gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657).

19.01 od godz. 15:00 do 16:30 gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kolejowa - cała ulica; ul. Pocztowa nr 1 do 12, 14.

19.01 od godz. 7:30 do 16:30

Lipno ul. Juranda nr 5, 7, 9, nr 8 do 30 parzyste, działka nr 166/8.

19.01 od godz. 9:00 do 13:30 gm. Lipno: Wilkowice ul. Jesionowa nr 27A, 27B, 29, 34, działki nr 884/33, 884/41, 884/47 do 49.

23.01 od godz. 7:30 do 15:30 powiat chodzieski miejscowość Zbyszewice 64, 65, dz. nr 42/2.

17.01 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Dziewoklucz 58, 59, 60, 61, 62, 62A, 63.

17.01 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Dziewoklucz 56, 57.

22.01 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Zbyszewice 17, 18.

22.01 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Zbyszewice 3, 3A, 3B, 4, dz. nr 131/5-6, dom pogrzebowy.

22.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Dziewoklucz 2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34.

23.01 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Dziewoklucz nr od 49 do 55.

23.01 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Dziewoklucz nr od 35 do 48.

25.01 od godz. 8:00 do 11:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Wizany numery 43, 48, 51, 52.

17.01 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Radolinek numery od 1 do 29, działki 143/1, 312/21, miejscowość Romanowo Górne 135, śluza nr 14.

17.01 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Wieleń ul. Potrzebowicka 8, 12, dz. nr 1247/18, ul. Jaśminowa 2.

17.01 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Gajewo 74, 74A, 75, 76, 76A, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dz. nr 327/1.

18.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Ciszkowo os. Parkowe, ul. Kręta.

19.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Krzyż Wielkopolski ul. Cyprysowa 9, ul. Cisowa 12, 13.

20.01 od godz. 9:30 do 12:00 miejscowość Pęckowo ul. Kwiatowa 2, 3, ul. Różana 2, 14, dz. nr 310/86, ul. Liliowa dz. nr 310/90.

20.01 od godz. 12:30 do 15:00 miejscowość Stajkowo 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62B, 98A, 100, 101, 101C-D, dz. nr 228/4-5, 277/1, 369/3, PGR, Hydrofornia, pompownia ścieków, magazyn, miejscowość Nowina dz. nr 144/6.

23.01 od godz. 8:00 do 12:30 miejscowość Przyłęg, miejscowość Rychlik 22, 23, 23A, 25, 26A-B, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, dz. nr 40/2, 121/2, 121/6.

23.01 od godz. 10:00 do 12:00 miejscowość Kruteczek 26, 26A, miejscowość Nowiny nr od 1 do nr 36, 41, miejscowość Stajkowo 98, 99, 99A-D, 99K, 100C, dz. nr 47/1, 54/1, 58/4.

23.01 od godz. 12:45 do 15:00

miejscowość Kaczory ul. Topolowa, ul. Pilska kwiaciarnia.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wągrowiecki miejscowość Gołańcz ul. Walki Młodych 38, 39, miejscowość Krzyżanki 1, 4.

17.01 od godz. 8:00 do 14:00 Sarbia, Podlesie Wysokie 9 - 17, Zbietka 18, 45

18.01 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Bukowiec działki 108/2, 108/3, 108/7, 108/11, 108/18, 108/20, 108/35, 108/40, 108/41, 108/43, 108/46.

19.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Dąbkowice 12.

22.01 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Gołańcz ul. Margonińska 12, ul. Smolary od nr 22 do nr 29, miejscowość Tomczyce, miejscowość Potulin 18, 19, 20.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Bukowiec 46, dz. nr 108/35, 108/40-41.

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Potulin 16, 17, 23.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat gnieźnieński Miejscowość Klęśnik ul. Sobieskiego 24, 57, dz. 50/4 ul. KS. Jakuba Krueńskiego nr 1, 2, 3, 3A, 5, 7.

17.01 od godz. 8:00 do 12:00 Lulkowo 1, 5, 19, 38 do 43A, dz. 16/35, dz. 22/2, dz. 16/36, dz. 16/10, dz. 16/1, Os. Przyjazne, Jankowo dolne 19

17.01 od godz. 8:00 do 9:00 Dębówiec 3, 26 - 28, 32, dz. 47/13, dz. 5144/5

17.01 od godz. 10:00 do 11:00 Dębowiec, Dębówiec

17.01 od godz. 11:30 do 12:30 Dębówiec, Dębowiec, Brody, Ganina, Strzyżewo Kościelne 34 - 42, od sklepu kierunek Dębówiec

17.01 od godz. 13:00 do 14:00 Gębarzewo, Gębarzewko, Kosmowo, Goraniec, Pawłowo 54A

18.01 od godz. 8:30 do 10:30 Goślinowo 57, dz. 75/16

18.01 od godz. 9:00 do 15:00

Woźniki 4 do 6, 44 do 47A, dz. 182/2, dz. 90/1, dz. 88/1, dz. 59/3, dz. 59/1, dz. 187/1, dz. 188, dz. 47/1, dz. 190

22.01 od godz. 9:00 do 13:00 Wilkowyja 46

23.01 od godz. 7:00 do 15:00 Miejscowość Dolaszewo ul. Poziomkowa nr 1, 8c, dz. nr 614/3, 614/9, 614/13-14.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00 Wierzyce 22, dz. 150, Os. Leśne 1 - 6, Świetlica

23.01 od godz. 9:00 do 12:00 Lednogóra 39 - 46, 54 do 56B, 61, 61A, 62, Oraz działki przyległe

27.01 od godz. 9:00 do 12:00

Baranowo: ul. Klonowa 17, 21, ul. Wiosenna od 83B do 95 nieparzyste.

31.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Siekowo nr 91 (dz. 489/1); Kluczewo ul. Rolnicza nr 7 do 19 i 23 nieparzyste, nr 18 do 24 parzyste; ul. Wąska nr 15.

17.01 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Przemęt: Wieleń ul. Jeziorna nr 2 (dz. 30/23).

19.01 od godz. 10:30 do 12:30 powiat wrzesiński Września ul. Słupska 1-23 nieparzyste, ul. Elbląska,

17.01 od godz. 9:00 do 10:00 Września ul. Słupska 1-23 nieparzyste, ul. Elbląska,

17.01 od godz. 13:00 do 13:30 Barczyzna,

18.01 od godz. 8:00 do 12:00 Książno 9-14,

19.01 od godz. 8:30 do 13:30 Września ulice Brzozowa 4, 16,18, 2, 1, 3, Leśna 10, 11,12,13,14,15, 1,1A,1C,2,2A,4A,4B,5,7,8,9, Akacjowa 5,9, 3,4, 2,

20.01 od godz. 9:00 do 12:00 Książno deszczownia, 32, 33, 35,

22.01 od godz. 8:30 do 11:00 Książno 31A, 30, 31b, 31,

22.01 od godz. 11:00 do 12:30 Zasutowo ul. Leśna, ul. Motelowa 3, 7, ul. Wrzesińska 1, 2, 6, 5, 10, 2a, 14, 7, 3, 8, 12, 16,

24.01 od godz. 8:30 do 13:30

Książno 27-29,

24.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat średzki Środa Wielkopolska ulice Makowa 4, Polna 27 a,29,29A,29C,31,31A,33,33A,35,35A,37,37 A,39,43,48, Strzelecka 21,23,36,38,8, Sulisława 4

18.01 od godz. 8:30 do 12:30 Środa Wielkopolska ulice Makowa 4, Polna 27 a,29,29A,29C,31,31A,33,33A,35,35A,37,37 A,39,43,48, Strzelecka 21,23,36,38,8, Sulisława 4,

23.01 od godz. 8:30 do 12:30 Środa Wlkp. ul. Kilińskiego 47,

23.01 od godz. 9:00 do 14:00

Środa Wielkopolska ul. Harcerska 28A,

30.01 od godz. 11:30 do 14:30 powiat rawicki gm. Miejska Górka: Dąbrowa ul. Ogrodowa nr 3, 7, 9, 11, działka nr 162/2.

18.01 od godz. 8:30 do 11:30 gm. Pakosław: Białykał - cała miejscowość.

23.01 od godz. 9:00 do 13:00 Leszno Leszno ul. Kąkolewska nr 21 TOWERLINK Poland.

18.01 od godz. 8:30 do 14:30

Leszno ul. Kordeckiego działka nr 251/25.

19.01 od godz. 13:30 do 17:00 Leszno ul. Łanowa nr 44 do 48 parzyste; ul. Szybowników nr 173, Auto Myjnia.

22.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Chojniki od nr 1 do nr 1e, 7, 7a, 7b, 8, 9, 17, 18, 19, 19A, 19B, 20, 21, 28, 34 działki nr 32/1, 44, 117/11, 152, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Boruja Kościelna 6, 6c, 6e, ul. Cicha od nr 1 do nr 19 nieparzyste, 2, od nr 10 do nr 24E parzyste, ul. Dębowa cała, ul. Parkowa cała, ul. Promienista cała, ul. Szafirowa 2, 6, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 17, od nr 20 do nr 28 parzyste, od nr 21A do nr 23CA nieparzyste, 28, 28/2, 34, 89, 90, 90A, działki nr 48/5, 48/9, 60/5, 165/11, 174/1, 524/4, 676/1,

18.01 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Chojniki 2, 2a, 3, 3a, 4, 4b, 5, 6, 8a, 8d, 10, 10a, 10B, 10c, 11, 12, 13, 14, 14a, 14b, 15, 15a, 21c, 21d, ul. Pod Lasem cała, działki od nr 20/3 do nr 20/14, nr 29/2, 105/1, 120/4, 128/1, 128/2, 135/6, 137/1, 153/8, 346/1, 347/4, 348/3, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Jastrzębsko Stare 8a, działki nr 347/4, 346/1, 348/3, 10-1147 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Paproć od nr 191a do nr 192M, 193, 193aa, 193K, 195, 195N, 195Z, działki nr 384/4, 393/6, 393/8, 404/4, 409/3, 409/6, 848/24, 896/4, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Boruja Kościelna 1, 2, 28, 32, działki nr 2/3,

18.01 od godz. 12:00 do 15:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 75KA do 75KH oraz od 76JA do 76JH, działki nr 197/19, 197/20

24.01 od godz. 12:00 do 15:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 64, 78, 78D, 79, 80, 81, 82, 83, 160, 161, 161A, 162, 163A, 163C, 163F, 164, 164D, 172, 173, 173A, 173B, 173C, 310, ul. Różana cała, Krokusowa cała, Granitowa cała, Kanałowa 160, 161, 161A, 162, 163A, 163C, 163F, 164, 164D, 172, 173, 173A, 173B, 173C, Komunalna 11, 78, 78D, 82, 83, Grudniowa 10C, Kwarcowa 5, Irysowa 64, działki nr 282/7, 292/8, 292/13, 300/10, 310, 542/1, 542/6, 542/10, 542/12, 549/7, 549/10, Gabinet Kosmetyczny Barbara Tunak, przepompownia ścieków, warsztat, Zakład Kamieniarski Andrzej Wróbel, miejscowość Nowy Tomyśl ul. Komunalna 7, 9, 11,

25.01 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Grubsko 1, 2, 3, działki nr 93/3, 99/1, STACJA BAZOWA TELEFONI KOMÓRKOWEJ T-MOBILE 44696

26.01 od godz. 8:00 do 12:00

powiat gostyński gm. Pępowo: Siedlec nr 1A, 2, 21 do 60, 69 do 75, 100, 100A, BETONIARSTWO Kowalkowski, Stacja Uzdatniania Wody (dz. 489/20), działki nr 5, 35/2, 57/1 do 7, 65.

18.01 od godz. 8:30 do 16:30 powiat ostrowski gm. Piaski: Smogorzewo nr 1 do 36H, 37, 56, nr 61 do 66 oraz 70 do 72; działki nr 327/5, 339/9, 339/10, 439/1.

19.01 od godz. 8:30 do 15:30 gm. Piaski: Drzęczewo Pierwsze nr 1.

23.01 od godz. 7:30 do 17:30 powiat kościański gm. Kościan: Kurowo ul. Parkowa nr 3, SPRiP NOWA DROGA, działki nr 75/6, 75/9; ul. Południowa nr 8, 10, 12, 35, 39.

19.01 od godz. 8:30 do 15:00

powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce 23a, leśniczówka,

19.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat pilski miejscowość Jabłonowo osiedle Słoneczne dz. nr 231-233.

20.01 od godz. 9:00 do 15:00 Osiek nad Notecią ul. Dworcowa 8B, 9B, 9C, 9D, 9E.

22.01 od godz. 14:00 do 20:00 miejscowość Falmierowo nr od 21 do 27, miejscowość Polinowo nr od 1 do 18.

25.01 od godz. 7:00 do 17:00 miejscowość Falmierowo 18, 19, 20, 21.

25.01 od godz. 13:00 do 17:00 powiat złotowski Miejscowość: Dzierzążenko ul. Wiatrakowa 100, działka 77/19.

22.01 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Wąsosz: Borowno nr 2 do 16B oraz 27 do 37, działka nr 224.

22.01 od godz. 8:30 do 12:30 Miejscowość: Wielatowo 1E, działka 400/99.

23.01 od godz. 8:00 do 12:00 Miejscowość: Wielatowo 9, 11.

24.01 od godz. 8:00 do 13:00

Miejscowość Blękwit ul. Złotowska 31, 52, 54, 58, 60; ul. Pogodna 2, 6, działka 322/5, 322/7, 322/8.

29.01 od godz. 8:00 do 13:00 powiat obornicki miejscowość Tarnowo 23A-B, 24, 24A, 25.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Tarnowo 23A-B, 24, 24A, 25.

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Niemieczkowo 13, 14, 15, 17, działki nr 21, 29/14, 158, Gmina Oborniki, miejscowość Sławienko 38, 39, działki nr 4/1, 6/3, 6/8,

26.01 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Niemieczkowo od nr 1 do nr 12, Dwór w Niemieczkowie, działka nr 21, 158, Gmina Oborniki, miejscowość Sławienko całe Gmina Oborniki, miejscowość Christowo 23A, 23B, 23C, 23E, 36,

26.01 od godz. 8:00 do 8:30

Gmina Oborniki, miejscowość Niemieczkowo od nr 1 do nr 12, Dwór w Niemieczkowie, działka nr 21, 158, Gmina Oborniki, miejscowość Sławienko całe Gmina Oborniki, miejscowość Christowo 23A, 23B, 23C, 23E, 36,

26.01 od godz. 15:00 do 17:00

miejscowość Rogoźno ul. Plażowa, ul. Wielka Poznańska 91, 93, 95, 97, 99, 103, 130, 130A-C, 132, 132A, 134, 134C, 136, dz. nr 2101/1.

29.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Ocieszyn 16B, 18, 24B, ul. Aleja Lipowa 11A, ul. Słoneczna cała, ul. Krótka 1, Rolniczy kombinat spółdzielczy Ocieszyn, działka nr 42/8

30.01 od godz. 8:00 do 16:00 Linia napowietrzna między stanowiskami nr 1 i 1/3

31.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kolski Gmina Suchy Las miejscowość Zielątkowo ul. Sportowa 20, 22, działki nr 23/32, 23/34, 23/56, plac zabaw przy ul. Sportowej

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Suchy Las miejscowość Zielątkowo ul. Szkolna 19, 32, 36, 40, 44 działki nr 22/2, 22/4, 22/6, 22/8, 23/5,108/2, 109/2,

29.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat śremski Łężek 1, 10,11,3,4,5,6,7,8,9, 2

29.01 od godz. 10:00 do 12:30

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Wstyd! W tych dużych miastach nie ma kolei

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!