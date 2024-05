Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 16.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 16.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 16.05 w wielkopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w wielkopolskim.

Gdzie obecnie (16.05 9:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat krotoszyński Czarny Sad 15, 17, 19, 19A, 20, 21A, od 22 do 24, 24 A, od 25 do 37, 37A, od 38 do 47, 47A, 48, 49, -, 115/3.

16.05 od godz. 8:45 do 13:00 powiat kaliski Lipe 48A, 48B, 48C, od 51 do 53, 15/1, Lipe Trzecie 1, 15.

16.05 od godz. 8:30 do 10:30 powiat kępiński Gola 33, 33a.

16.05 od godz. 9:00 do 11:00 Kierzenko 1, 1 A, od 2 do 4, od 6 do 9, 11, 12, 12a, 12B, 13, 15, 15a, od 16 do 19, 19A, 21, 39, 11, 54, 55, 59/1, Kierzno od 33 do 35, 30093, 30109, 712/4, DZ. 543, DZ. 551, DZ. 63.

16.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kolski Stare Morzyce od 2 do 9, 11.

16.05 od godz. 9:00 do 15:00 Ladorudz od 19 do 21, 23, 24A, 25, od 28 do 32, od 34 do 37, 37 A, 39, Z-686, 313, 315.

16.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Polna cała,

16.05 od godz. 9:00 do 17:00 powiat koniński Morzyczyn 18, 24, 33, 62, Ruszkówek 25, Wilcza Kłoda od 1 do 3, 4A, od 5 do 11, od 13 do 15, 21, od 43 do 45, 104, 115/5, 13, 12, 3/1, Zaborowo 27.

16.05 od godz. 9:00 do 12:00 Bolesławów 13A, 14, 14A, 14B, 15, Ignacew-41/6 (GPO), Ignacew 1, 1A, 2, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5B, 5D, 6, 7, 16, 18/2, 26/3 (GPO), 39/1 (GPO), DZ. 84/3.

16.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat ostrzeszowski Mikstat ulica Słowackiego .

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Pustkowie 21, 22.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat słupecki Ostrowo 36, 37, 223, 231, 232, 235 W, 237, 240, 337, BN, W-337, 224, 229, dz. 238, Powidz , 225.

16.05 od godz. 9:00 do 12:00 Cienin Kościelny 62, 62 A, od 63 do 65, 65A, 66, 67, 67A, 68A, od 69 do 72, 97, 97A, 98, 146/10 (GPO), 149/2.

16.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat turecki Żuki 4 L, 5L, 7.

16.05 od godz. 9:00 do 11:00 powiat rawicki gm. Pakosław: Sowy nr 61 do 64B, działki nr 324 (przepompownia PS9), 399/2, 399/4; Sworowo - cała miejscowość.

16.05 od godz. 7:30 do 15:00

powiat chodzieski miejscowość Bukowiec 45, 46, 47, 48, 51, 52, dz. nr 92.

16.05 od godz. 8:00 do 12:00 powiat poznański Gmina Dopiewo miejscowość Konarzewo ul. Kościelna cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Tarasowa cała, ul. Wspólna cała, ul. Miodowa cała, ul. Bukowska od 1 do 5, 7, 13, 16, 18, 19, 22, 20, 22A, 24, 30, 36, 42, 44, ul. Dopiewska od 1 do 15, od 19 do 27, 30, 32, ul. Spadziowa 5, ul. Stęszewska 2, działki nr 159/8, 163/3, 163/4, 164/1, 168, 215/3, 216/10, 216/17, 216/19, 216/21, 216/22, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 220/11, 228, 230/1, 235/7, 235/15, 308, 552, 558/6, 558/8, 562/3, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina Biskupa, kościół, probostwo, świetlica środowiskowa, przedszkole, przepompownia ścieków przy ul. Wiśniowej, Wędliny Domowe Danusi, Janowicz Krzysztof Zakład, Spółdzielnia Usługowa w Konarzewie, sklep spożywczo-przemysłowy, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA nr 42999,

16.05 od godz. 8:00 do 13:00

Kicin: ul. Chabrowa od 3 do 11.

16.05 od godz. 8:00 do 12:00 powiat międzychodzki Gmina Kwilcz, miejscowość Rozbitek 14, 19,19A, 20, , Betoniarnia przy ul. Parkowej USBUD Marian S., ferma , działka nr 16, 18/61, 18/62, 20/11, 20/14, Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Parkowa 3A,

16.05 od godz. 8:00 do 17:00 powiat wrzesiński Kokoszki 17, 31, 33, 14, 11, 39, 7, 15, 37, 16, 35,

16.05 od godz. 8:00 do 13:00 powiat obornicki miejscowość Skrzetusz 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

16.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kościański gm. Kościan: Sepienko - cała miejscowość.

16.05 od godz. 8:30 do 17:30 Piechanin ul. Kukurydziana,

16.05 od godz. 9:00 do 12:00 Leszno Leszno: ul. Rzemieślnicza nr 12; ul. Ustronie - cała ulica.

16.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat gnieźnieński Graby 2, 16H, 20 - 42 oraz działki przyległe, os. Zacisze, ul. Leśna

16.05 od godz. 8:30 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat kępiński Bralin , 5170/7, 5170/3, Czermin , 14/1, Tabor Mały 21, 21A, od 22 do 25, 25A, od 26 do 28, 33, 30178, dz. 89/1, Tabor Mały-Lipnik 1, 2, 203, 204, Tabor Mały-Utrata 3.

16.05 od godz. 11:30 do 13:30 miejscowość Krzywa Wieś nr od 42 do 57, Kiełpin nr od 12 do 21.

23.05 od godz. 7:30 do 12:30 powiat ostrzeszowski Lipnik 2.

16.05 od godz. 11:30 do 13:30 powiat obornicki miejscowość Skrzetusz 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

17.05 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Skrzetusz 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

20.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Skrzetusz 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6,

21.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6,

22.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6,

23.05 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 21, 25.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 3, 5, dz. 2398/24, 2398/26.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rogoźno ul. Fabryczna 7, dz. nr 792/3, 2350/10-11, 2353/4.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr od 3 do 18, 40, działki nr 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 28, 47, 49, 57/3, 80, 89, 91/3, 250, Zagroda na Zadupiu,

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Rożnowo, ul. Wjazdowa 5, 9, 10, ul. Leśna od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 8A parzyste, ul. Obornicka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ul. Parkowa 10, ul. Usługowa 10, 10A, ul. Dworcowa 1, 2, 3, 4, 6, działki nr 566/1,

27.05 od godz. 8:00 do 17:00

powiat poznański Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Ostatnia cała, ul. Piaskowa 4, 9, ul. Poznańska 138, działki nr 29/7, 48/4,

16.05 od godz. 10:00 do 14:00 Jasin: ul. Wójtowska 4, ul. Kmieca od 3 do 14.

17.05 od godz. 8:00 do 13:00 Kobylnica: ul. Poznańska od 30 do 50 parzyste, od 87 do 125 nieparzyste, ul. Różana, ul. Kręta.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 Pobiedziska ul. Kręta kościół

17.05 od godz. 9:00 do 13:00 Katarzynki: ul. Liliowa, ul. Konwaliowa, ul. Sasankowa, ul. Gruszczyńska 11. Uzarzewo: ul. Gruszczyńska 8, 12.

20.05 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Jęczmienna cała, ul. Mokra cała, ul. Wspólna cała, ul. Bociania cała, ul. Wronia cała, ul. Pawia cała, ul. Krucza cała, ul. Biesiadna cała, działki nr 253, 256/2,

20.05 od godz. 8:30 do 12:00

Stęszewko ul. Bednarska 3, dz. 90/2, Bednary 16, 16A, 16B, dz. 16/1, dz. 15/1

20.05 od godz. 10:00 do 13:00 Swarzędz: ul. Morelowa od 45 do 59 nieparzyste.

21.05 od godz. 8:00 do 12:00 Wysogotowo: ul. Sojowa 5, 6, 15/14, dz. 15/4, dz. 15/5, dz. 15/8.

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 Przeźmierowo: ul. Piaskowa od 2 do 28, ul. Wiosny Ludów 12.

21.05 od godz. 8:30 do 11:30 Czmoń ulice , Brzozowa

21.05 od godz. 8:30 do 13:00 Puszczykowo ulice Dworcowa 31, Moniuszki Stanisława 1, 2, 2A, 3, 5, 6 A, 7, 8, 9

22.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Batorowska działka nr 261/2,

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 Stęszewko ul. Bednarska 3, dz. 90/2, Bednary 16, 16A, 16B, dz. 16/1, dz. 15/1

22.05 od godz. 10:00 do 13:00

Swarzędz: Marcinkowskiego, ul. Kórnicka od 18 do 38, ul. Kościuszki od 6 do 16, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kutrzeby, ul. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Polna 19, 20.

22.05 od godz. 10:30 do 11:30 Wiry: ul. Szreniawska, ul. Parkowa, ul. Elfów, ul. Zespołowa 16, 22.

23.05 od godz. 8:15 do 11:30 Łęczyca: ul. Podgórna, ul. Sosnowa, ul. Polna, ul. Zdrojowa.

23.05 od godz. 8:15 do 11:30 Luboń: ul. Komornicka 1, 1A-B, ul. Buczka 31, 31A.

23.05 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Sielska cała, ul. Beztroska cała, ul. Batorowska 4, 5A, 6, 8, 9, 10, ul. Pszenna 5A, 5b, 19, 24, działki nr 180/4, 229, pompa ścieków przy ul. Batorowskiej, oświetlenie ul. Batorowskiej, restauracja Różany Dworek, Studio Poligrafai Drukarnia Pieczątki Gadżety,

23.05 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Koralowa cała, ul. Pastelowa cała, ul. Barwna cała, działka nr 92/12, 92/47,

23.05 od godz. 9:00 do 12:00 Wiry: ul. Brzoskwiniowa od 13 do 43 nieparzyste, ul. Wirowska 51.

24.05 od godz. 8:00 do 13:30 Gmina Buk, miejscowość Otusz, ul. Dojazdowa cała,

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Miła cała, ul. Rajska cała, ul Batorowska 11, 12, 13, 15A, 15B, Żłobek Słodziaki, Pro Balans Studio fizjoterapii funkcjonalnej, działki nr 160, 261/1,

24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Batorowska działka nr 261/3,

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Kolejowa cała, ul. Trzcielińska cała, działki nr 620/11, 747/15, 750/2, piekarnia, wieża telekomunikacyjna, przepompownia przy ul. Laserowej, parking, baza Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,

24.05 od godz. 9:00 do 15:00

Rogalin ul. Kosynierów,

24.05 od godz. 9:00 do 10:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Bukowska 27. 27A, 27B, 41, działki nr 247/12, 248/2, 248/9, 248/11, 248/14, 306/6, S11 centrum logistyczne Sp. z o.o., BAU-MIX Zbigniew&Paweł S. Sp. J., BEL-TRANS Sławomir B.,

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Modrze ul. Rolna cała, ul. Poznańska 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 43, 58, 62, 62, ul. Kościuszki 4, 5, 6, 8, 10, 14, działka nr 285/2, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu, Kościół pw. Św. Idziego, SKR w Stęszewie, przepompownia ścieków,

27.05 od godz. 8:30 do 15:30 Gmina Stęszew miejscowość Modrze ul. Drożdżycka cała, ul. Robocza 14, 14A, 15, 16, ul. Kościuszki od 1 do 4, 32, 60, 62, 63, ul. Poznańska 15, 26, 28, 33, 52, 86, 88, 90, działki nr 62/4, 66/13, 372, 666/25, 688/1, pałac, przepompownia ścieków, pompy Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o.,

27.05 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Dolne Pole 28, 38, działki nr 144/28, 144/29, 144/30, 144/32, 144/33, 144/58,

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Komorniki: ul. Młyńska od 40 do 76 parzyste bez 64, od 27 do 63 nieparzyste, ul. Wiosenna, ul. Pogodna 1, ul. Mieszka i Dobrawy 1,

28.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Komorniki, miejscowość Chomęcice, ul. Wspólna cała, ul. Podgórna cała, ul. Południowa cała, ul. Poznańska od nr 2 do nr 30 parzyste, od nr 1 do nr 23 nieparzyste, 49A,

28.05 od godz. 8:30 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Tarnowska działka nr 42/1,

29.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo miejscowość Więckowice działka nr 42/1

29.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko Osiedle Rozalin ul. Piwonii 1, 3, 22, 24, 26, działki nr 552/111, 552/112, 552/113, 552/115, 552/116

4.06 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław ul. Bobra 8, 22, 24, 26, 44, 46, ul. Kręta 5, działki nr 185, 394, 395, 398, 401, 402, 412, 413, 416, 419, 427,

5.06 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat kościański Czempiń ulice Słowackiego Juliusza 35, Polna 32, Prusa Bolesława 1, 2, 3, Stare Tarnowo 12, 13, 14, 17, 18, 19/A, 15, 16

17.05 od godz. 6:30 do 8:30 gm. Kościan: Sepienko nr 11 do 24, świetlica wiejska (dz. 445/6), ORANGE Polska, działka nr 16/3, 453/1.

17.05 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Kościan: Sepienko nr 11 do 24, świetlica wiejska (dz. 445/6), ORANGE Polska, działka nr 16/3, 453/1.

20.05 od godz. 9:00 do 15:00

Czempiń ulice Kasztanowa 1, Parkowa 1B, 2, 1, Borówko Stare 17, 2, 20, 20A, 1, Stare Borówko 17, 19, 2, 20, 4, 6, 1

21.05 od godz. 6:30 do 8:30

Kościan: ul. Łąkowa nr 3 do 23 nieparzyste, nr 12, SKR, działki nr 3235/5 i 3254/10 - ogródki działkowe, 3254/12 - stacja gazowa; ul. Młyńska nr 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 15, Urząd Gminy Kościan, Ośrodek Pomocy Społecznej.

21.05 od godz. 7:30 do 16:30 Śmigiel ul. Kręta nr 22, działka nr 858; ul. Lipowa nr 14; ul. Łukomskiego nr 1 do 11, nr 13, 15; ul. Ogrodowa nr 31, 33, 35; ul. Świętego Wita nr 15, 22 do 36, nr 38 do 48A parzyste, Kościół pw. Św. Wita, PH CHUDAK, PHU RYBAKOWSKI; ul. Podgórze, Zielona - całe ulice. gm. Śmigiel: Bruszczewo ul. Główna nr 1, 1A, 3, 5; Koszanowo ul. Polna nr 10; ul. Bruszczewska, Polna - całe ulice.

21.05 od godz. 8:00 do 10:00

gm. Kościan: Sepienko nr 11 do 24, świetlica wiejska (dz. 445/6), ORANGE Polska, działka nr 16/3, 453/1.

21.05 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Krzywiń: Jerka ul. Kościańska nr 1, 1A, Usługi Weterynaryjne, ORANGE Polska, Fryzjer LOCZEK; ul. Leszczyńska - cała ulica (oprócz nr 37); ul. 3 Maja nr 2; ul. Ogrodowa - cała ulica; ul. Szkolna nr 1 do 11 nieparzyste, nr 2 do 26A parzyste, Biblioteka, Szkoła, Przedszkole, FIBERHOST, PHU MALUŚKI, Fryzjer LUBIEJEWSKA, działki nr 379/3, 410/1; Pl. Powstańców nr 1, 2, AGRO-HANDEL; Os. W. Witosa nr 20 Remiza OSP.

22.05 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Krzywiń: Jerka ul. Szkolna nr 11, nr 16 do 26A parzyste, działki nr 379/3, 410, PHU MALUŚKI; os. Witosa nr 20A Remiza OSP.

23.05 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Kościan: Kurza Góra ul. Ogrodowa - cała ulica.

23.05 od godz. 9:00 do 15:00 powiat chodzieski miejscowość Chodzież ul. Okrzei 1A, ul. Ofiar Gór Morzewskich 9, 11, 13.

17.05 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Budzyń ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa dz. 1541/41.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wyszynki 9, 10, 10A, 17.

22.05 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

27.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

28.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136, 150/1, 199/1.

12.06 od godz. 10:00 do 12:00

powiat leszczyński gm. Święciechowa: Lasocice ul. Szkolna - przepompownia wód P1 (droga DK12/S5 - dz. 793/18).

17.05 od godz. 7:30 do 11:30 Rydzyna ul. Ferrariego nr 11 do 51 nieparzyste.

17.05 od godz. 8:00 do 13:30 Włoszakowice ul. Powstańców Wlkp. nr 22A, 22B, działka nr 342/8, FHU HUBUŚ.

17.05 od godz. 12:00 do 16:00 gm. Lipno: Wilkowice ul. Cisowa działka nr 165/6, 165/7, 165/8.

17.05 od godz. 12:30 do 16:00 Święciechowa ul. Jesionowa nr 3.

21.05 od godz. 8:30 do 15:30 Rydzyna ul. Tylna nr 3A, 4, 4A, 4B, 5, działka nr 437/2.

23.05 od godz. 8:30 do 15:30 gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Malwowa - cała ulica.

23.05 od godz. 9:00 do 17:00

powiat gostyński Gostyń ul. Poznańska nr 61 do 84B, nr 118 do 132, CICHMAR, FHU PALKO, ILTOM, INTER CARS, PPHU SYSTEM PLUS, TORAL, przepompownia ścieków nr 3, działki nr 129/17, 246/4, 252/2, 252/3, 313/5 i 6, 323/1 (przepompownia); ul. Dusińska, Jesionowa, Siewna - całe ulice.

17.05 od godz. 7:30 do 19:30

Pępowo ul. Powstańców Wlkp. nr 31, 32, 33, nr 35 do 45, nr 46 do 59, Centrum Rozwoju Gminy Pępowo, Szkoła Podstawowa, OS KWIECIŃSCY, Stacja Obsługi Pojazdów CZERWIŃSKI, Stolarstwo Stefaniak; ul. Promienista nr 12; ul. Szkolna nr 3 do 53, nr 55, 57, Hydrofornia Uprawa Pieczarek Borowczyk, Uprawa Pieczarek Dąbrowski; ul. Wiejska nr 2, 2A; ul. Konarzewskich, Krótka - całe ulice.

18.05 od godz. 8:30 do 15:30 gm. Gostyń: Markowo - cała miejscowość.

21.05 od godz. 8:00 do 10:00 Gostyń ul. Poznańska nr 85 do 117B, EXTERRA, Zakład Stolarski PADURSKI, Lakiernictwo i Blacharstwo DUTKIEWICZ, STERGO, FUH JEGGER, przepompownia ścieków (dz. 140/5).

21.05 od godz. 9:00 do 12:30 Krobia ul. Lipowa - cała ulica (oprócz nr 13 i 14).

22.05 od godz. 9:00 do 15:00

powiat wrzesiński Marzenin ulica Bazarowa 1, 10, 11, 14, 16, 18, 1A, 2, 20, 4, 5, 57, 6, 62, 67, 7, 9

17.05 od godz. 8:00 do 13:00 Chrustowo 1, 2, 2/2, 2/3, 3, 4

23.05 od godz. 8:30 do 13:00 Bierzglinek ul. Malwowa 11, ul. Cyprysowa,

27.05 od godz. 11:00 do 15:00 Września ulice Azaliowa 13, 17, 5, 50N, 7, 9, Paderewskiego Ignacego 49b, 50, 50A, 50E, 50I, 52A, 52B, 52C, Szafirowa 49

28.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kolski Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Słoneczna 1, ul. Golęczewska 1, 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 18, 18A, 25, 27, 29, ul. Poznańska 9, 11, 12, 14, ul. Szkolna 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, ul. Ojca Mariana Żelazka cała, ul. Strumykowa 3, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, sklep, przepompownia, działki nr 329/3, 530/2, 551/3,

17.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Zielątkowo, miejscowość Zielątkowo, ul. Słoneczna 4, 6, 7, 8, 10, działki nr 17/8, 17/13, 17/14, 17/16, 17/17, 17/19,

17.05 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Słoneczna 1, ul. Golęczewska 1, 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 18, 18A, 25, 27, 29, ul. Poznańska 9, 11, 12, 14, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, ul. Ojca Mariana Żelazka cała, ul. Strumykowa 3, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, sklep, przepompownia, działki nr 329/3, 530/2, 551/3,

20.05 od godz. 8:00 do 17:00 powiat gnieźnieński Jankowo Dolne 23, 25A, 25B, 37, 45A, 50, 50A, 50C (Dino), 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 55C Oraz działki przyległe, Wiatrak Lulkowo

17.05 od godz. 8:00 do 11:00

Sokolniki ulice Rzeczna 16, 17, 1, 1A, 11, 2, 4, 9, dz. 276, 12, 7, 15, 8, Rolna 22, 19, 21, 21A, 22, 11, 12B, 13, 14, B, 15, 16, 17, 18, Krańcowa 1, 1 A, 2, C, Pocztowa 1, 2, 3, 4, DZ.453, Szkolna 14, Leśna 1, 10, 1A, 4, 7, 8, 9, E, Bohaterów II Wojny Światowej 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 24, 24B, 24C, 24E, 24G, 24L, 24R, 25, 26, 27A, 27B, 28, 29, 30, DZ 491, Spokojna 8, Piaskowa 1, 2, 3, D, Kościelna 7, 8, 9, Gałęzewice 20, 22, 36, 37, 38, 38A, 38B, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 15, 16, 17, 19, 14, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 8, 9, , Kołaczkowo ulica Leśna 2, Szamarzewo dz. 76/1,

17.05 od godz. 8:00 do 11:00

Baranowo: ul. Szamotulska 20, 22, 24, od 25 do 59 nieparzyste, ul. Ruczaj.

17.05 od godz. 8:00 do 13:00 Czerniejewo ul. Poznańska dz. 521/15, dz. 512/9, dz. 512/6, dz. 512/3, dz. 512/1, 46B, 46E, ul. Gospodarcza

17.05 od godz. 9:30 do 13:00 miejscowość Stara Łubianka Auto Bar.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Stara Łubianka ul. Jana Pawła II 28A.

22.05 od godz. 8:30 do 14:00 Żydowo ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Jodłowa, ul. Orzechowa, ul. Różana 16, Gołuń

23.05 od godz. 7:00 do 8:00 Żydowo ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Jodłowa, ul. Orzechowa, ul. Różana 16, Gołuń

23.05 od godz. 12:00 do 13:30 Żydowo ul. Akacjowa, ul. Czereśniowa, ul. Leszczynowa, ul. Bukowa, ul. Topolowa, ul. Parkowa, ul. Klonowa, ul. Magnolii 1 - 4, dz. 568, dz. 557, ul. Liliowa, ul. Konwaliowa, ul. Różana dz. 404/18, ul. Tulipanowa 5, ul. Jaśminowa 8, ul. Obrońców 10, ul. Leśna dz. 384/10

23.05 od godz. 7:00 do 13:00

miejscowość Dobrzyca ul. Prosta 3.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Czechowo 5 - 14, 23, 36, dz. 43/2, dz. 29/1, dz. 29/2

23.05 od godz. 8:30 do 14:30 Leszno Leszno ul. Janickiego nr 1 do 17.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 Leszno ul. Okrężna nr 15, 17, 17A, 19A, EL-TIM, MLEKPOL, Serwis Opon Wulkanizacja.

18.05 od godz. 8:30 do 15:00 Leszno ul. Grottgera nr 26, 28, nr 29G do 33M.

20.05 od godz. 7:30 do 15:00 powiat grodziski Gmina Rakoniewice miejscowość Błońsko całe, miejscowość Kuźnica Zbąska 1, 2, 2A, 3, 8, 54, 54A, działka nr 504/1, 525, miejscowość Jabłonna działka nr 511/3, 875,

17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Wielichowo miejscowość Łubnica 1, miejscowość Mokrzec 1

24.05 od godz. 8:30 do 16:30

Gmina Kamieniec, miejscowość Karczewo 1, 2, 2a, 3, od nr 54 do nr 70, 72, UMIG, złącze TPSA, Pałac w Karczewie, działki nr 367, 386, 413/3, 422/2, 513/1, 513/3, 513/4,

28.05 od godz. 8:30 do 14:30 powiat rawicki gm. Jutrosin: Domaradzice nr 97A, 98, 98A.

17.05 od godz. 8:30 do 14:30 gm. Jutrosin: Domaradzice nr 36, 37, 83, 86, 88, 93 do 97.

17.05 od godz. 8:30 do 9:30 gm. Jutrosin: Domaradzice nr 36, 37, 83, 86, 88, 93 do 97.

17.05 od godz. 13:00 do 14:30 Bojanowo ul. Leśna nr 5G do 5M, działka nr 150/7 (przepompownia ścieków PS-1).

20.05 od godz. 8:30 do 15:30 powiat średzki Strzeszki 6, 6D, dz. 7/7, 12D, 6, 6A, 11, 12, 2, Pętkowo 14, Chwałkowo 10, 9, Annopole 1, 2, 4,

18.05 od godz. 9:00 do 16:00

Rumiejki 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 1

21.05 od godz. 8:00 do 11:00 Winna Góra 11, 13, 13, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23B, 24,

27.05 od godz. 8:00 do 17:00 powiat międzychodzki Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 13B 13C, 15, ul. Gumna 6, 7B, sklep DINO przy ul. Gumnej, Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w Kwilczu,

20.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

21.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

22.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

23.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 5 do nr 11, 27, 28 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 5 do nr 11, 27, 28

21.05 od godz. 8:00 do 9:30 Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 5 do nr 11, 27, 28 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 5 do nr 11, 27, 28

21.05 od godz. 15:30 do 17:00 Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Białcz 4, 4A, 4B, działki nr 52/12, 52/7, 52/14, 52/15, 52/18, 52/30, 52/32, 55/1, 60, 60/6, 60/8, 60/9, 151/3, 151/5,

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat szamotulski Gmina Ostroróg, miejscowość Szczepankowo 18, 19B, od nr 21 do nr 61, 70C, zespół dworski, OSP, sklep, lakiernictwo pojazdowe, Samochodowe instalacje gazowe,

20.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Kobylniki 1, 3, 4, od nr 5 do nr 24, ul. Obrzycka 10, 19, działki nr 215/12, Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo od nr 25 do nr 58, 61, 63, 64A, 66, 66B, 67, 70, 71C, 72A, 72B, 73, 73A, działki nr 214, 217/1, 222/4, 229/3, wielobranżowa działalność usługowo-handlowa Agnieszka F., P.P.H.U. R Łukaszyk& L. Turek Sp. J. Tir Serwis, pałac w Kobylnikach

21.05 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej,

22.05 od godz. 7:30 do 9:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej,

22.05 od godz. 15:30 do 17:30 Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

22.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

22.05 od godz. 18:00 do 19:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Otowo, ul. Kamionka cała, gospodarstwo rolne Tomasz G.,

24.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Otorowo, ul. Wincentowo 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 37, działki nr 487/2, przepompownia, Gmina Szamotuły, miejscowość Wincentowo 1, 4, 7, 9, 14, 16, 37,

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Łubinowa 3, 5, ul. Żonkilowa 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ul, Hiacyntowa cała, działki nr 1311, 1312, 1313, 1318, 1321, 1325, 1326, 1409/1,

28.05 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Baborowo 13, RSP Olech, Hydrofornia, FKU Olech Róża Olech,

30.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wągrowiecki Gorzewo 25, 23, dz. 74/6, dz. 74/31, dz. 74/13, dz. 74/14

20.05 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Runowo 1, miejscowość Siedlisko 81b, 88, 88a, 90, 91, 91a, 92, 93, 93a, 94.

20.05 od godz. 10:00 do 13:00 miejscowość Siedlisko 142, 142a, 143, 145, 146, 147, 149.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Zelgniewo ul. Brzozowa 16.

22.05 od godz. 7:00 do 14:00 Lubasz ul. Desantu Spadochronowego 1, 2, 3,4 ,5 ,7, 8, działki 453, 454/3, ul. Orłowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ul. Strumykowa 10, ul. Wojska Polskiego 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 9, 11, działka 548/6.

22.05 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Łomnica Pierwsza 1-6.

22.05 od godz. 8:30 do 12:00 miejscowość Trzcianka ul. Kopernika 5, 7, 10a, 10c, 10d, 10e, 11, 12, 13, 14.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Trzcianka ul. gen. Władysława Sikorskiego 57.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Trzcianka ul. Grunwaldzka 15C, dz. 746/48-49 - stacja paliw WATIS.

25.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna 14, 20, 21, 22A, 22B, 23, 25, 25A, 25B, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, ul. Cicha 4, 20, 21, 22A, 22B, 23, 25, 25A, 25B, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, działki nr 199, 207/3, 207/9, 572, 579/2, 581/2, Odwiert gazowy Paproć 61

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk 2, 2a, 3, 4, 9a, 13, 13a, 13c, 14, 14a, działki nr 166/11, 169/8, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno 202, 202A, 202C, 202D, 202E, 202L, działka nr 2/22, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 202L, 202R,

22.05 od godz. 9:30 do 13:30

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145,

27.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Grubsko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 14A, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 44, działki nr 99/3, 22-444 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Nowe Jastrzębsko 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 12, 13, 14, 14A, 18, 29, 58, 22-438 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Szarki 28, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 43, działki nr 139/3, 141/4,

27.05 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Lwówek, miejscowość Brody 115A, Rolnicze gospodarstwo doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat złotowski miejscowość Kamień nr od 1 do 26, Kościół, Przepompownia.

21.05 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Kamień nr od 1 do 26, Kościół, Przepompownia.

22.05 od godz. 9:00 do 16:00

miejscowość Kamień nr od 1 do 26, Kościół, Przepompownia.

23.05 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Kamień.

21.05 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Lubniczka

22.05 od godz. 8:00 do 13:00 Wąsosz: ul. Mickiewicza nr 6, IGAZ; ul. Narutowicza nr 1, plac zabaw (dz. 420/1); pl. Wolności nr 3, 4, STOKROTKA.

23.05 od godz. 7:30 do 11:30 powiat śremski Mchy 80, 81, 82, 83, Włościejewki dz. 206/1

22.05 od godz. 8:00 do 12:00 Śrem ulica Poznańska 15

28.05 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

