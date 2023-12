Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 16.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Opatów ulice Katowicka 1, Parkowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 30408, PS-7, 1043, Poznańska 2, 3, 5, 6, 7A, od 8 do 10, 30408, *-1127, Słoneczna od 1 do 12, 306/12, Spacerowa 30408, Szpot , 957/956, Żabia 2, 4, 6, 9, PS-1 4, 1037, 1038/6, 306/12, 179/3. 16.12 od godz. 8:00 do 9:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 75KA do 75KH oraz od 76JA do 76JH, działki nr 197/19, 197/20 12.01 od godz. 12:00 do 15:00

Dębogóra: ul. Dąbrówki od dz. 3/15 do dz. 3/22, od dz. 3/53 do dz. 3/57. 19.12 od godz. 8:00 do 12:00

Gruszczyn: ul. Polna 10, ul. Krańcowa 4, od 5 do 11 nieparzyste, dz. 257/23, dz. 258/3, dz. 258/4, dz. 259/20. 18.12 od godz. 8:00 do 14:00

Garby: ul. Nowoczesna od 1 do 13 nieparzyste, dz. 522/4. 18.12 od godz. 8:00 do 12:00

Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 93 do 101 nieparzyste, dz. 321, ul. Torfowa. 4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gruszczyn: ul. Leśna, pl. Gruszczyński, ul. Grobla, ul. Wodna, ul. Swarzędzka 34, 36, 40, 44, 89, od 26 do 38 parzyste, od 61 do 71 nieparzyste, ul. Zielińska od 1 do 7, ul. Mechowska od 4 do 16 parzyste, 3, 5, ul. Katarzyńska 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 78, 80, ul. Kraina, ul. Rzemieślnicza. 4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gortatowo: ul. Swarzędzka 15, 15A, 22, 24, 38, od 1 do 9 nieparzyste, ul. Dożynkowa 1, 2, ul. Cicha, ul. Baśniowa, ul. Fabryczna od 1 do 17 nieparzyste, od 6 do 24 parzyste, ul. Darniowa od 1 do 5A nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Bajkowa 1, ul. Kubusia Puchatka, ul. Złota Polana, ul. Kapela, ul. Nad Cybiną 1, 3, 4.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, 46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Szkolna 9, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

4.01 od godz. 9:00 do 13:30