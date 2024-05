Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 20.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (20.05 12:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Suchorzew ulice Kowalewska 1, 5, 6, od 8 do 12, 12A, 14, 14A, 16, od 19 do 22, od 24 do 31, 33, 33 A, od 34 do 36, 39, .-50, --15/9, 28/2, --32/1, --91/1, ST 46-067, Krawczykowo 5, 6, 9, Leśna 2 A, Lipowa 1, 3 , --91/4. 20.05 od godz. 10:00 do 14:00

Kotlin ulica Powstańców Wielkopolskich 23.

20.05 od godz. 10:00 do 14:00

Kotlin ulica Buchalińska od 1 do 3, 5, 5A, 7, 9.

20.05 od godz. 10:00 do 14:00

Orpiszewek od 6 do 9, 9A, 9B, 10, 13, 14, 16, 16A, 18, 20.

20.05 od godz. 10:00 do 14:00

Kotlin ulica Tadeusza Kościuszki , 14.

20.05 od godz. 10:00 do 14:00

Kotlin ulica Powstańców Wielkopolskich 23 C, 1292/1, --773/1, --773/5, dz. nr-155/5, dz. nr-165/1.

20.05 od godz. 10:00 do 14:00

Orpiszewek 9C.

20.05 od godz. 10:00 do 14:00

powiat kaliski

Wola Droszewska 1A, od 3 do 7, od 9 do 12, od 15 do 27, od 33 do 37, 37A, od 38 do 42, 42A, od 43 do 45, 45A, 45C, 47, 47A, od 48 do 50, 52, 53, 53A, 54, 54A, 55, 55A, od 56 do 58, od 60 do 66, od 68 do 70, 72, 73, 73A, 77, od 79 do 81, 82A, 83, 83A, od 85 do 88, 88A, 88B, od 89 do 91, od 93 do 101, 311/3, 315/2, 52, 574, 640, 663/2, 675/2, 700/4, 700/6, 734, dz. 313, ST 13989, Zadowice 46.

20.05 od godz. 10:00 do 13:00