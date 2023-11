Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 20.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.11 14:14) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat turecki

Bibianna 52, 54, od 56 do 58, 60, 61, 64, 65, od 68 do 71, 60013, 192/1, dz. 236, Dziadowice-Folwark 52.

20.11 od godz. 9:00 do 15:00

Smaszew od 1 do 4, 4A, 4C, od 6 do 9, 11, 13, od 15 do 21, od 23 do 25, 27, 28, 28 A, 29, 30, od 33 do 37, 39, 39 A, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 64, Z-224, 275/2, 305, Smaszew 12, 19, 38, 47, 184, 185, 208/1.

20.11 od godz. 9:00 do 15:00

powiat obornicki

Gmina Oborniki miejscowość Kowalewko całe; miejscowość Objezierze hydrofornia, stawy, plac manewrowy, Gospodarstwo Rybackie Lech Klabisz, oczyszczalnia ścieków, orlik; miejscowość Wargowo 72, od 80 do 104, działki nr 4/4, 14/1, 19/2, 19/5, 19/15, 28/2, 28/3, 33/5, 34/3, 34/4, 34/6, 34/8, 36, 138, była szkoła, przepompownia; miejscowość Nieczajna od 23 do 31, działki nr 9/9, 9/12, 11/4, 11/5, 32/3, RSP, AGRO ŚWIERKÓWKI Sp. z o.o; miejscowość Lulin 13, 14, od 17 do 21B, 53, działki nr 42/3, 100, 114/1,187, 217, 218, 219, AGRO ŚWIERKÓWKI Sp. z o.o., RKS Świerkówki; miejscowość Górka od 18 do 29C, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, działki nr 46/1, 83, 83/3, 129, 130/12, gospodarstwo rolne Rafał Kotliński, Żukowo warsztat Kowalczyk Serwis; miejscowość Sierkówki 83, działki nr 1/12, 20/1, 20/2, 02-116 Górka od 18 do 29C, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, działki nr 46/1, 83, 83/3, 129, 130/12, gospodarstwo rolne Rafał Kotliński, Żukowo warsztat Kowalczyk Serwis

20.11 od godz. 7:00 do 17:00