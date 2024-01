Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 26.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (26.01 1:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Stęgosz 2, 2A, od 3 do 5, 7, 8, 8A, 39. 26.01 od godz. 9:00 do 13:00

Ruda od 16 do 20, 22, 24, 25. 26.01 od godz. 9:00 do 12:00

Podkiejsze 21, Zwierzchociny od 22 do 24, 26, 40, N, 251/2. 26.01 od godz. 11:00 do 14:00

Zwierzchociny od 27 do 30. 26.01 od godz. 9:00 do 12:00

Modlibogowice 4, od 34 do 36, 36A, Rozalin 1, 1 B, 1A, od 2 do 4, 4 A, od 6 do 8, 10, 11, 11A, od 12 do 23, 24A, 25, 26, 26A, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, B, 0013-469/3 (GPO), 343/4 (GPO), 457 (GPO), Rozalin-353/1 (GPO), Rozalin-374/2 (GPO). 26.01 od godz. 10:00 do 13:00

miejscowość Tarnowiec nr od 1 do 4 i nr od 17 do 20. 6.02 od godz. 7:00 do 13:00

gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657). 26.01 od godz. 14:00 do 15:30

Góry 1, od 3 do 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, od 10 do 12, 12a, 13, 39, DZ. 172/1. 26.01 od godz. 9:30 do 12:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kolejowa - cała ulica; ul. Pocztowa nr 1 do 12, 14. 26.01 od godz. 7:30 do 15:30

Gmina Oborniki, miejscowość Niemieczkowo od nr 1 do nr 12, Dwór w Niemieczkowie, działka nr 21, 158, Gmina Oborniki, miejscowość Sławienko całe Gmina Oborniki, miejscowość Christowo 23A, 23B, 23C, 23E, 36, 26.01 od godz. 15:00 do 17:00

gm. Rydzyna: Dąbcze ul. Modrzewiowa nr 1A do 4 oraz 18, 19AB; działki nr 51/9, 52/4. 31.01 od godz. 7:30 do 15:30

Waliszewo 5 do 11, 16 do 19A, dz. 41/1, dz. 41/2, dz. 40/1, dz. 78/2, dz. 78/1, dz. 31, dz. 83, Kościół 31.01 od godz. 8:30 do 14:30

Lednogóra 39 - 46, 54 do 56B, 61, 61A, 62, Oraz działki przyległe 27.01 od godz. 9:00 do 12:00

Krobia ul. Poniecka nr 1, 1A; ul. Powstańców Wlkp. nr 31 do 38 oraz 109 do 116, Posterunek Policji. 31.01 od godz. 7:30 do 13:30

Gmina Opalenica, miejscowość Terespotockie od nr 3 do nr 12, działki nr 21/2, 22/2, 23/3, 30/12, 40/2, 31.01 od godz. 7:30 do 13:30

Wiry: ul. Słoneczna od 14 do 58 parzyste, od 1 do 69 nieparzyste, ul. Cienista od 1 do 11 nieparzyste, od 2 do 30 parzyste, ul. Laskowska od 3 do 69 nieparzyste, od 2 do 40 parzyste.

29.01 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ul. Widok 33

29.01 od godz. 9:00 do 17:00

30.01 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Kiekrz, ul. Poznańska 5A, 5b, 46, od nr 54 do nr 58b parzyste, 64, od nr 65A do nr 65j, 67, 69, 71, 75, 77, 79, działki nr 173/1, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 232/4, 255/7, 255/11, 225/22, 776/7, 776/8 795/18, 795/18, wieża P4,

30.01 od godz. 7:00 do 14:00