Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 5.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (5.04 7:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Chocz ulice gen. Edmunda Taczanowskiego 2, 6, 7, 7A, od 8 do 11, 11A, 11C, 12, 13A, 14, 17, Konopnickiej 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4B, 5 D, 5 E, 5A, 5C, 5F, 307/2, 307/9, Szkolna 1A, od 2 do 9, .-314, 279/5, 311/1. 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Góra: ul. Głogowska nr 2, 6; ul. Podwale nr 2 do 10 parzyste, nr 3; ul. Staromiejska garaże. 11.04 od godz. 8:30 do 13:30

Wola Książęca 91, 92, 92A, od 93 do 97, .-30/2. 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Bestwin 48, Ruda 1, 1A, 3, 4, 4A, od 5 do 8, 8A, od 9 do 11, 11A, od 12 do 15, 28, 29, 29A, 30, 30B, 31, 31A, 34, 36, 34/1, --59/3, nr-2/3. 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, Pszczelarska cała, Szosa Poznańska cała, Spokojna cała, Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, Dworcowa od 1 do 20C, 21A, Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39, 5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Głębokie od 4 do 8, 10, 11, od 13 do 17, 52/1. 4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Krzykosy od 1 do 9, od 11 do 15, od 42 do 44, 46, 47, 70234, Słupeczka , Tarnówka 11, od 13 do 15, 18, 19, 184. 4.05 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Złotniki, ul. Piaskowa 43

10.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat koniński

Pąchów 38, 39, 189.

4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Bagno od 19 do 21, Jesionka od 20 do 22, od 24 do 26, 28, 28A, 29, 30, 30A, 41, 331/3, Marianowo 27.

4.05 od godz. 9:00 do 14:00

Kamienica 31A, 32, 32A, 32B, 33, od 35 do 37, od 39 do 41, 43, 43B, od 44 do 46, 62/3, 68/7 (GPO), 70/10, 83/6.

4.05 od godz. 12:00 do 15:00

Ślesin ulice 20 Stycznia 2, 2B, od 3 do 5, 7, 9, 11, 1294, DZ. 1338, Czesława Miłosza 1, 3, 8, Dobra 3, 4, 6, 7, 9, 11, Generała Stanisława Maczka 3, 5, 10, 1336, Generała Władysława Sikorskiego 4, Jarosława Iwaszkiewicza 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, Leona Schillera od 1 do 5, 7, 9, 11, Mikołaja Kopernika 1, 4, 5, 7, Młodzieżowa 10, 45, Polna 31, od 34 do 41, 41A, 42, 44, 46, 46 A, 224, 252/11 (GPO), Północna 1B, 1C, 2, od 5 do 16, 18, 20, 24, 26, 32, 205, 186/4, Tadeusza Kotarbińskiego 2, 3, 5, 7, 9, 316 (GPO), Tadeusza Zawadzkiego 3, 4, 8, 10, 163, Wincentego Witosa od 3 do 10, 12, 14, 16 6, 1344 (GPO), 322/3 (GPO), Ślesin-1345 (GPO), Ślesin-282/4 (GPO).

4.05 od godz. 9:00 do 13:00