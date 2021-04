Branża targowa upada. Firmy zajmujące się zabudową stoisk od 13 miesięcy nie mogą prowadzić działalności, a pomoc starcza na 5 miesięcy

Branża targowa upada. Pomoc z Tarczy? Problem z PKD

W Polsce jest ok 10 tys. firm świadczących usługi okołotargowe z czego ok. 5-6 tys., to firmy z branży zabudowy stoisk oraz te, które świadczą dla nich usługi. Ok. 4 tys., czyli 40 proc. z nich nie miało szansy na skorzystanie z pomocy.

