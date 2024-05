Brian Austin Green z "Beverly Hills 90210". Tak dziś wygląda serialowy David Silver. Ma już 50 lat! [17.05.2024]

Brian Austin Green zawsze prowadził aktywne życie. Na swoim koncie ma wiele związków z kobietami takimi jak:

Brian Austin Green ma pięciu synów.

Aktor walczył z poważną chorobą wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

- Cztery i pół roku zajęło mi dojście do siebie po tym, jak wystąpiły u mnie objawy udaru, mimo że nigdy go nie miałem. Wykryto u mnie wrzodziejące zapalnie jelita grubego, ale przyczyna pozostawała tajemnicą. Zacząłem doświadczać problemów neurologicznych. Poruszałem się jak 90-latek. Nie mogłem mówić, czytać, miałem kłopoty z pisaniem - zdradził w podcaście "Sex, Likes and Spray Tans" Brian Austin Green.