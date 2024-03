Bruce Willis ma sobowtóra z milionem fanów na Instagramie. Tak wygląda Pablo Perillo. Mamy zdjęcia! [7.03.2024]

Bruce Willis, znany z kultowych filmów takich jak "Na wariackich papierach", "Szklana pułapka", czy "Pulp Fiction", aktualnie zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W marcu 2022 roku rodzina Willisa ogłosiła, że aktor cierpi na otępienie czołowo-skroniowe. Demencja czołowo-skroniowa, znana jako FTD, stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla samego Willisa, jak i dla jego bliskich.Na zdjęciu Bruce Willis w filmie "Szklana pułapka 4.0" ("Live Free or Die Hard"). Rok 2007. Zobaczcie, jak wygląda sobowtór Bruce'a Willisa. Jest bardzo do niego podobny. W naszej galerii znajdziesz zdjęcia, które to udowadniają >>>>

AKPA