Był uwielbiany przez kibiców Lecha Poznań, znienawidzony przez fanów Legii Warszawa. Legenda Kolejorza zakończyła karierę

Semir Stilić zakończył karierę

Semir Stilić do Lecha Poznań trafił w 2008 roku ze Željezničara kwotę ok. 600 tysięcy euro. Do Kolejorza trafił w tym samym okienku transferowym co Robert Lewandowski, Sławomir Peszko, Manuel Arboleda, Ivan Turina oraz Tomasz Bandrowski. Od początku gry w Kolejorzu był podstawowym zawodnikiem u trenera Franciszka Smudy. Nic dziwnego, Stilić wprowadził do Kolejorza nową jakość, a jego podania były prawdziwym majstersztykiem. Aż 47 razy asystował w barwach Lecha, a także 28 razy trafiał do bramki rywali.