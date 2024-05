Byli policjanci i szef drogówki w Poznaniu skazani za fałszywe oskarżenie kierowcy. Wyrok jest prawomocny

Policjanci chcieli wrobić kierowcę

W maju 2019 roku, po zauważeniu uszkodzenia szyby w nieoznakowanym radiowozie, grupa policjantów postanowiła obarczyć odpowiedzialnością niewinnego kierowcę, twierdząc, że to spod jego pojazdu wyleciał kamień, uszkadzając szybę. Mężczyzna nie przyjął mandatu, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez prokuraturę.