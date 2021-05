Były piłkarz Lecha Poznań Dawid Kurminowski królem strzelców słowackiej ekstraklasy. Jaka przyszłość czeka 22-letniego napastnika?

Dawid Kurminowski dołączył do Akademii Lecha Poznań w 2013 roku. Napastnik od początku imponował niesamowitym instynktem strzeleckim. Sezon 2015/16 w Centralnej Lidze Juniorów zakończył z 20 bramkami w 26 meczach. Więcej goli strzelił wówczas jedynie... Paweł Tomczyk. W zespole rezerw młody snajper Kolejorza również zachwycał swoimi umiejętnościami i poważnie rozpatrywano go w kontekście pierwszej drużyny.

W 2017 roku Lech po sprzedaży Dawida Kownackiego oraz Marcina Robaka sięgnął po Christiana Gytkjaera. To właśnie Duńczyk uniemożliwił utalentowanemu Kurminowskiemu przebicie się do pierwszego składu, dlatego w zimowym okienku transferowym zdecydowano się na wypożyczenie snajpera do zespołu, w którym 19-letni wówczas napastnik mógłby dalej się rozwijać. Wybór był dość nieoczywisty - Słowacja. A konkretniej drużyna MFK Zemplin Michalovce.

W pierwszych 27 spotkaniach w kraju naszych południowych sąsiadów Polak zdobył 7 bramek, czym zwrócił na siebie uwagę innych słowackich zespołów. Po powrocie do Poznania chęć sprowadzenia młodego piłkarza do siebie wyraziła MSK Żilina, a więc klub, który słynie z wychowywania wielu ciekawych zawodników, stanowiących często o sile swojej reprezentacji.